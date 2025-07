Microsoft Edge introduce copilot mode: intelligenza artificiale per la navigazione

Nel panorama in costante evoluzione della navigazione web, una delle novità più rilevanti arriva da Microsoft Edge, che introduce la nuova Copilot Mode. Questa funzione, ora disponibile in anteprima sia su Windows che su macOS, ridefinisce il concetto stesso di interazione con il browser, ponendo l’accento su assistenza intelligente, automazione e un controllo senza precedenti sulle attività digitali quotidiane.

Integrazione con l'AI

Al centro di questa innovazione si trova la perfetta integrazione della intelligenza artificiale direttamente nel browser, che consente agli utenti di beneficiare di un assistente digitale sempre pronto a supportare la navigazione e a semplificare la gestione delle informazioni.

L’interfaccia utente è stata completamente riprogettata per offrire un’esperienza minimalista: all’apertura di una nuova scheda, il compositore Copilot fonde la classica chat con strumenti di ricerca avanzata e suggerimenti contestuali, tutto in un ambiente ordinato e privo di distrazioni.

Gestione multi-tab

Uno degli aspetti più interessanti della Copilot Mode è la gestione del multi tab. Con il consenso esplicito dell’utente, Copilot è in grado di accedere e comprendere il contenuto di tutte le schede aperte, offrendo una panoramica completa della sessione di navigazione.

Questo significa che non è più necessario saltare da una scheda all’altra per recuperare informazioni o confrontare dati: l’assistente digitale raccoglie, sintetizza e restituisce i punti chiave in modo immediato, rendendo la gestione schede più efficiente che mai. Tale funzionalità risulta particolarmente preziosa per professionisti, studenti e chiunque lavori su più progetti simultaneamente, eliminando dispersione e perdita di tempo.

Automazione del browser

L’automazione del browser è un altro elemento distintivo di questa nuova modalità. Copilot Mode interpreta richieste complesse e svolge operazioni avanzate come la semplificazione di pagine web troppo dense di testo, la conversione di dati in diversi formati e persino l’assistenza nella prenotazione di servizi online, sfruttando le credenziali salvate in modo sicuro.

L’interazione con il sistema avviene sia tramite tastiera che attraverso comandi vocali, garantendo così un elevato livello di accessibilità e adattabilità alle diverse esigenze degli utenti.

Modalità “journeys”

Una delle funzioni più apprezzate dagli utenti che hanno avuto accesso all’anteprima è la modalità “journeys”, pensata per agevolare la ripresa di attività lasciate in sospeso. Copilot suggerisce percorsi tematici e azioni mirate, basandosi sugli argomenti esplorati nelle sessioni precedenti. Questo sistema favorisce la continuità del lavoro, permettendo di riprendere in modo fluido progetti complessi anche dopo lunghe pause e di mantenere sempre sotto controllo il proprio percorso digitale.

Disponibilità e rollout

Attualmente, Copilot Mode è disponibile gratuitamente come funzionalità sperimentale in tutti i mercati dove il servizio Copilot è già attivo. Tuttavia, non si esclude che in futuro questa innovazione possa essere proposta come servizio premium, arricchendo ulteriormente l’offerta del browser. Gli utenti interessati possono accedere all’anteprima visitando il sito ufficiale di Microsoft e seguendo le semplici istruzioni per l’attivazione.