iPhone 15 Pro riceverà Visual Intelligence in un futuro update iOS

Apple Intelligence è supportato su iPhone 15 Pro e modelli successivi. Sebbene le funzionalità di Apple Intelligence siano disponibili su tutti gli iPhone idonei, una delle sue funzionalità, Visual Intelligence, è esclusiva della serie iPhone 16. Gli utenti possono avviare Visual Intelligence utilizzando il pulsante Camera Control, disponibile solo sugli ultimi iPhone. Poiché iPhone 15 Pro e Pro Max non dispongono di quel pulsante, alcuni hanno ipotizzato che la funzionalità Visual Intelligence sarebbe rimasta esclusiva della serie iPhone 16. Tuttavia, le cose hanno preso una piega diversa dopo il recente debutto di iPhone 16e. iPhone 16e supporta non solo le funzionalità di Apple Intelligence ma anche Visual Intelligence nonostante il dispositivo non abbia il pulsante Camera Control.

iPhone 15 Pro: aggiornamento iOS 18.4 dovrebbe arrivare a inizio aprile

Su iPhone 16e, Visual Intelligence può essere assegnata e utilizzata con il pulsante Azione o accessibile tramite il Centro di controllo. Ora, un portavoce di Apple ha detto a John Gruber di Daring Fireball che Visual Intelligence su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sarà disponibile tramite un futuro aggiornamento software. Sebbene non sia stata menzionata la versione specifica, c'è un'alta probabilità che la funzionalità possa arrivare sui modelli iPhone 15 Pro con l'aggiornamento iOS 18.4.

Si prevede che la funzionalità funzioni tramite il pulsante Azione, in modo simile a come funziona sul nuovo iPhone 16e. Tuttavia, ad oggi iOS 18.4 beta non è ancora stato rilasciato dall’azienda di Cupertino, quindi non si possono ancora avere notizie certe. Secondo quanto riferito nella pagina ufficiale di Apple, il prossimo aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a inizio aprile. Come si legge nel sito: “Apple Intelligence è disponibile in versione beta…Funzionalità aggiuntive e…supporto linguistico saranno disponibili all'inizio di aprile”. In molti pensano che la data più probabile sia quella del 7 aprile, tuttavia, c’è invece parla del 14 aprile. In ogni caso, nelle prossime settimane, gli utenti di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max scopriranno se Visual Intelligence sarà finalmente compatibile con i loro dispositivi oppure no.