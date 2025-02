Opera One nuova barra laterale integra Discord, Slack e Bluesky

Negli ultimi tempi, le barre laterali sono diventate piuttosto popolari nei browser moderni. Migliorano la produttività e l'esperienza quotidiana fornendo un accesso rapido e comodo a varie funzionalità e siti web senza la necessità di aprire una nuova scheda o passare a un'altra. Opera sta aggiornando la barra laterale in Opera One (il suo principale browser di punta) con alcuni miglioramenti. Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti di Opera One possono accedere a servizi più popolari tramite la barra laterale. Le aggiunte di oggi includono Discord, Slack e Bluesky (un posto popolare per coloro che lasciano Twitter).

Nel post dell'annuncio, Opera afferma che queste tre piattaforme sono arrivate in risposta alle richieste della community. Infatti, gli utenti "hanno espresso la necessità di più opzioni di comunicazione all'interno della barra laterale del browser". Inoltre, l’azienda ha poi ricordato: “esaminiamo costantemente il feedback che i nostri utenti forniscono sotto i post del nostro blog, sui forum di Opera e tramite i social media. Che tu stia lavorando con il tuo team su Slack, chattando con i tuoi amici su Discord o mantenendoti in contatto con la tua community tramite BlueSky, vogliamo che tu possa farlo direttamente da Opera”.

Opera One: barra laterale offre anche Telegram, WhatsApp e Instagram

Discord, Slack e Bluesky si sono uniti ad altre piattaforme social accessibili sulla barra laterale di Opera, come Telegram, WhatsApp e Instagram. Gli utenti possono abilitare Discord, Slack o Bluesky nella barra laterale aggiornando il browser all'ultima versione e aprendo il menu di configurazione della barra laterale. Oltre agli aggiornamenti della barra laterale, l'ultima versione di Opera One introduce due nuovi temi. Uno presenta arte astratta, mentre l'altro è un tema spaziale con "vibrazioni fantascientifiche". Entrambi i temi supportano la modalità scura e chiara, suoni personalizzati del browser, musica di sottofondo e suoni della tastiera che, come promette Opera, "rendono la tua navigazione ancora più divertente".

Gli utenti interessati possono scaricare Opera One dal sito web ufficiale. Coloro che sono invece in cerca di qualcosa di alternativo, possono scaricare Opera Air. Questo browser offre infatti alcune interessanti funzionalità per aiutare gli utenti a rimanere calmi e concentrati durante la navigazione.