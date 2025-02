Discord permetterà di silenziare gli utenti senza avvisarli

La piattaforma di social media Discord ha annunciato una nuova funzionalità che offre un'alternativa al blocco degli utenti. La funzionalità si chiama "Ignora" e consente agli utenti di gestire le proprie interazioni social in modo discreto. A differenza del blocco, che, quando utilizzato, non solo avvisa la persona bloccata ma interrompe anche la comunicazione con essa, la funzionalità "Ignora" di Discord consente agli utenti di silenziare tutte le attività dell'altra persona senza che questa lo sappia. Nel proprio blog ufficiale, Discord ha affermato: "Attualmente, puoi bloccare un utente per impedire interazioni con lui. Tuttavia, abbiamo sentito dai nostri utenti che a volte ciò può sembrare provocatorio e spaventoso. Questo è particolarmente vero per gli utenti adolescenti che spesso vogliono prendere spazio senza che la persona lo sappia".

Discord: tutte le attività degli utenti ignorati verranno nascoste

Sebbene la funzione di blocco esista ancora, la nuova funzionalità della piattaforma è progettata per gli utenti che trovano il blocco troppo provocatorio o imbarazzante, evitando di alimentare tensioni tra gli utenti. Utilizzando la funzionalità “Ignora” verranno nascosti tutti i nuovi messaggi, i messaggi diretti, le notifiche del server e tutte le altre attività dell'utente selezionato. Qualsiasi messaggio in DM, chat di gruppo o server dalla persona ignorata su Discord verrà nascosto. Inoltre, durante le chiamate vocali o video, Discord avviserà se una persona ignorata si unisce. La persona ignorata non sarà inoltre in grado di taggare l’utente su un server.

Discord ha già lanciato la funzionalità Ignora a livello globale. Secondo l’azienda, questa può essere attivata facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine dell'account dell'utente e selezionando "Ignora" dal menu a discesa che appare. Su dispositivi mobili, bisognerà toccare l'avatar dell'utente, toccare l'icona a 3 punti nell'angolo in alto a destra e scegliere "Ignora". L'elenco di tutti gli account ignorati è accessibile dalla scheda "Contenuti e social" in "Impostazioni utente". Inoltre, quando si visualizza il profilo di una persona ignorata, sarà possibile visualizzare una schermata di avviso che evidenzia il suo stato ignorato.