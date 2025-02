Opera Air: lanciato browser con focus su calma e concentrazione

Opera ha lanciato un nuovo browser chiamato "Opera Air" che punta tutto sulla consapevolezza e il benessere mentale. Il browser mira a offrire un'esperienza che manterrà la mente calma e concentrata durante la navigazione web. A differenza di altri browser web, Opera Air offre esercizi di respirazione, suoni rilassanti, citazioni positive e molto altro per fornire all'utente un ambiente senza stress. L’azienda ha progettato il browser in modo tale da fondersi con diversi siti web, grazie all'interfaccia utente in frosted glass che si abbina allo sfondo del sito web.

Opera Air include esercizi guidati per consentire all'utente di fare delle pause consapevoli, accessibili dalla barra laterale. Gli utenti possono trovare esercizi di respirazione per ridurre lo stress, esercizi di stretching del collo per alleviare la tensione, sessioni di meditazione per migliorare la concentrazione e scansioni complete del corpo per aiutare a collegare il corpo con la mente. Questi esercizi possono essere attivati ​​premendo le scorciatoie da tastiera Ctrl+K (su Windows) e Cmd+K (su Mac). Gli utenti possono anche impostare promemoria per pause regolari. Alcuni esercizi sono guidati da veri doppiatori, chiamati Emma e Alex.

Opera Air: le soluzioni del browser per ridurre lo stress

Il browser introduce anche una nuova funzionalità chiamata "Boosts", che mira a utilizzare i battiti binaurali per migliorare la concentrazione e il rilassamento. Ascoltando tramite le cuffie, gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni (Boost) come "Creativity Boost" per stimolare nuove idee, "Energized Boost" per rimanere produttivi o "Deep Relaxation" per ridurre lo stress. Opera Air offre all'utente la possibilità di modificare i tre elementi del Boost (traccia musicale, suono ambientale e battito binaurale). Inoltre, è possibile cambiare la durata di ogni boost per personalizzarlo in base alle proprie esigenze. I Boost sono progettati per durare trenta minuti per impostazione predefinita. Il browser web presenta anche "Quote of the Day" nella schermata principale, offrendo ispirazione quotidiana quando viene lanciato. Gli utenti che desiderano testare il nuovo browser, puoi scaricarlo già da ora dal sito web ufficiale.