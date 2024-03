openSUSE Leap 15.6 rilasciato per il beta testing con GNOME 45

Project openSUSE ha annunciato la versione beta del sistema operativo openSUSE Leap 15.6, che verrà rilasciato in via ufficiale il prossimo 2 giugno 2024. openSUSE Leap 15.6 Beta è basato sulla serie di kernel Linux 6.4 e su SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6 (SP6). Inoltre, questo sistema viene fornito con le serie di ambienti desktop KDE Plasma 5.27 LTS e GNOME 45. Come affermato dallo sviluppatore Douglas DeMaio nel suo blog ufficiale: “gli utenti GNOME saranno entusiasti dell'aggiornamento GNOME 45, che migliorerà l'esperienza dell'utente con nuove funzionalità e perfezionamenti. L'ambiente desktop continua ad evolversi, fornendo un'interfaccia più elegante e intuitiva”. Per coloro che utilizzano openSUSE Leap 15.6 con il desktop KDE Plasma, questa beta include anche un nuovo aggiornamento Qt 6. Ciò garantirà la compatibilità con le applicazioni più recenti. Inoltre, questa beta è compatibile con le sorgenti software di SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6.

openSUSE Leap 15.6: aggiornati diversi pacchetti con questa versione

Con questa nuova versione sono stati rilasciati molti pacchetti aggiornati tra cui PipeWire 1.0.3, PulseAudio 17.0, GNU C Library 2.38, systemd 254, Python 3.11, OpenSSL 3.1.4, GnuTLS 3.8.0, firewalld 2.0.1, AppArmor 3.1.6, KDE Frameworks 5.114, Qt 5.15.12 LTS, Qt 6.6.1, DPDK 23.07, Xen 4.18, KVM 8.1.3, libvirt 1.0, podman 4.8 e virt-manager 4.1. openSUSE Leap 15.6 Beta già disponibile per il download dal sito ufficiale per gli utenti che desiderano testarlo e fornire feedback. Tuttavia, bisogna tenere presente che si tratta di una versione pre-release, non adatta all'uso in ambienti di produzione.

Gli utenti openSUSE Leap 15.5 che desiderano eseguire l'aggiornamento alla beta, possono farlo eseguendo il comando zypper --releasever=15.6 dup in un emulatore di terminale. Tuttavia, non è consigliabile aggiornare una versione stabile a una versione pre-release. Come già accennato potrebbero infatti verificarsi diversi bug e altri problemi noti. Secondo la roadmap di openSUSE, la versione finale di questa nuova versione sarà disponibile al pubblico il 12 giugno 2024. La versione Release Candidate (RC) dovrebbe essere disponibile a fine aprile o inizio maggio 2024.