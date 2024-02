Calamares 3.3.2 migliora compatibilità con Qt 6 introduce bugfix

Adriaan de Groot ha rilasciato Calamares 3.3.2 come nuovo aggiornamento di manutenzione nell'ultima serie Calamares 3.3, popolare programma di installazione universale per distribuzioni GNU/Linux. Calamares 3.3.2 arriva poco più di un mese dopo l'aggiornamento Calamares 3.3.1. Quest’ultimo ha portato la riorganizzazione del codice interno, nonché alcune opzioni aggiuntive per la configurazione del modulo Display Manager per greetd. Calamares 3.3.2 migliora la compatibilità con Qt 6 portando il codice QML di supporto per Slideshow all'ultimo framework applicativo open source Qt 6. Inoltre, ha rimosso anche la compatibilità con le versioni Qt precedenti a Qt 5.15.5 LTS. Si tratta di un'ottima notizia per le distribuzioni che includeranno il prossimo ambiente desktop KDE Plasma 6 e altri desktop basati su Qt 6.

Calamares 3.3.2.: migliorato anche il partizionamento manuale

Questa release migliora anche il partizionamento manuale correggendo un bug di fstab che causava problemi nella disposizione delle partizioni Btrfs. Inoltre, aggiorna il modulo Partizione per definire anche partizioni non criptate quando viene utilizzata la crittografia. Infine, Calamares 3.3.2 aggiunge il supporto per la configurazione del gestore di connessione di rete NetworkManager con le impostazioni NetPlan del sistema live su sistemi abilitati a NetPlan, come Ubuntu Linux.

Calamares 3.3 è stato rilasciato a metà dicembre 2023 come importante aggiornamento che introduce molte nuove funzionalità. Tra queste vi è un modulo zfshostid per la copia dei file /etc/hostid generati da ZFS, il supporto per la crittografia del disco LUKS o LUKS2 nel modulo Partizione, il supporto per un nome kernel configurabile nel modulo Dracut, così come un'interfaccia utente modernizzata per i moduli Tastiera e Locale. Calamares 3.3.2 è già scaricabile dalla pagina GitHub del progetto. Gli utenti Linux potranno godere di queste funzionalità la prossima volta che installeranno la loro distribuzione GNU/Linux preferita utilizzando il programma di installazione grafico universale Calamares, come KaOS, Lubuntu 24.04 LTS, Kubuntu 24.04 LTS e altri. Calamares 3.3 è completamente compatibile con i più recenti framework Qt 6 e KDE Frameworks 6.