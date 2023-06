openSUSE Leap 15.5: arrivati KDE Plasma 5.27 e XFCE 4.18

Il team di sviluppatori SUSE ha reso disponibile la stable release di openSUSE Leap 15.5. Tale distribuzione è una tra le più popolari fra gli utenti neofiti dei sistemi Linux. Questo perché openSUSE integra una vasta pletora di programmi e tool ideati apposta per rendere la UX (User Experience) lineare e priva di complicazioni. Grazie alle varie utility presenti out-of-the-box in OpenSUSE le diverse attività quotidiane dell'utente procedono in modo fluido e senza intoppi. Il progetto openSUSE risale al lontano 2005, viene infatti generata come opzione gratuita a SLES (SUSE Linux Enterprise Server), ovvero la nota piattaforma Linux dedicata al mondo enterprise.

openSUSE Leap 15.5 beneficia dei nuovi pacchetti di Python 3.11 oltre ai moduli ed alle dipendenze software annesse. In tale release è stata integrata oltretutto integrata la nuova utility, molto attesa dalla community di addetti ai lavori, dedicata alla gestione dei sistemi RAID (Redundant Array of Independent Disks), basata su mdamd 4.2. openSUSE Leap 15.5 offre poi ai propri utenti le ultime release dei diversi ambienti grafici open source come ad esempio KDE Plasma 5.27 ed XFCE 4.18. Ad animare il tutto è il kernel Linux 6.0, grazie a tale scelta è stato possibile garantire il supporto ad una vasta serie di GPU (Graphics Processing Unit) di Intel, ovvero le ARC A380, A750 e A770, e AMD, la Radeon RX 7600 e le Radeon RX 7900 XT ed XTX, presenti in commercio.

In openSUSE Leap 15.5 i coder hanno abilitato di base il repository dove è presente il codec OpenH264. Questa novità farà sicuramente piacere a coloro che si ritrovano a riprodurre contenuti multimediali distribuiti in tale formato. Oltretutto sempre i tale build è presente il nuovo sistema di migration option. I developer hanno realizzato una pletora di single-click migration streamlines e migration process appunto per assicurare una semplificazione generale dei diversi procedimenti di upgrade tra le diverse release supportate dal progetto.