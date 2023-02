KDE Plasma 5.27 LTS: ecco tutte le novità

KDE Plasma 5.27 LTS (Long Term Support) è una delle release più attese dalla community di utenti di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. La versione stabile di tale edizione, che è disponibile da qualche giorno, beneficia di innumerevoli novità di rilievo che concretamente vanno a rendere migliore il vastissimo set di tool integrati in KDE. Ad esempio in questa build è possibile reperire un rinnovato supporto alle configurazioni hardware multi-monitor. Tale elemento dell'ambiente grafico era da sempre uno dei più criticati perché effettivamente pieno di lacune, soprattutto rispetto ai suoi concorrenti open source. In KDE Plasma 5.27 finalmente si ha accesso ad un pannello della gestione dei display molto migliorato e con tutte le opzioni disponibili per i diversi setting e personalizzazioni.

In KDE Plasma 5.27 il riproduttore musicale Elisa adesso ignora automaticamente i file che sono stati spostati in un altra directory, o cancellati dal disco, e prosegue in autonomia con la riproduzione del prossimo brano presente in playlist. Inoltre viene mostrato un piccolo errore a schermo che da la possibilità di cambiare la directory al volo cosi da poterlo riprodurre.

Sempre in KDE Plasma 5.27 è stato migliorato il supporto ai pacchetti Flatpak grazie ad una serie di patch implementate in Discover, l'applicativo del progetto che fornisce un UI per i diversi package manager delle distribuzioni. Ora l'installazione e l'aggiornamento dei software in tale formato è notevolmente più veloce.

Il pannello delle Window Decoration ora usa il moderno frameless style, elemento estetico che gli consente di apparire in modo più integrato con il resto dell'ambiente grafico. Novità introdotte anche in KRunner, il tool di ricerca ed avvio delle applicazioni integrato nel desktop Plasma, che ora è capace di ricercare e reperire diverse tipologie di file in modo più rapido.

In KDE Plasma 5.27 troviamo anche delle migliorie per il file manager Dolphin, che ora è capace di mostrare più document metadata all'utente e, per il riproduttore multimediale KDE Dragon, grazie all'integrazione di una nuova UI, basata sui KHamburgerMenu, dedicata al playback dei contenuti multimediali .

KDE Plasma 5.27 va inoltre ad integrare dei bugfix importati che risolvono i crash del window manager Kwin che si verificavano quando venivano connessi dei monitor tramite la porta USB-C. Proprio grazie a questi lavori di rifinitura il developer del progetto Nate Graham definisce KDE Plasma 5.27 come una delle versioni più stabili del desktop environment negli ultimi anni.