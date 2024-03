OpenAI chiude chatbot di un altro candidato alle presidenziali USA

A gennaio, OpenAI ha annunciato le sue nuove politiche su come i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa potrebbero essere utilizzati, e, cosa ancora più importante, non dovrebbero essere utilizzati dalle persone coinvolte nelle elezioni del 2024. Una di queste prevedeva che nessuna campagna politica o di lobbying poteva utilizzare i suoi servizi. Tuttavia, sembra che la campagna di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti abbia cercato di aggirare tali politiche. Il team del candidato ha infatti creato un chatbot che avrebbe potuto utilizzare il modello ChatGPT di OpenAI tramite terze parti. Secondo il sito Wired il candidato in questione è Robert F. Kennedy Jr. Gli organizzatori della campagna, tramite un ticket di terze parti, avrebbero infatti creato un chatbot dedicato per spiegare il suo programma. La campagna ha fatto questa mossa utilizzando i servizi Azure OpenAI di Microsoft per accedere a un chatbot di terze parti chiamato LiveChatAI.

OpenAI: chatbot di Kennedy Jr. non ha violato le politiche Microsoft

In una dichiarazione, un portavoce della campagna Kennedy ha affermato che il chatbot è stato utilizzato come “FAQ interattive per i nostri sostenitori”. Il portavoce ha detto che la campagna è stata considerata “di grande aiuto nel reperire al volo le informazioni di cui hanno bisogno”. Sebbene né i servizi Azure OpenAI né LiveChatAI abbiano politiche che ne limitino l'utilizzo nelle campagne elettorali, il sito web di LiveChatAI afferma che è “alimentato dalla tecnologia OpenAI”. In una e-mail, il cofondatore di LiveChatAI, Emre Elbeyoglu, ha dichiarato che il suo servizio utilizza anche altri modelli linguistici di grandi dimensioni come Llama e Mistral. Elbeyoglu ha poi aggiunto che la società “non è stata in grado di confermare o negare alcuna informazione sull'utilizzo dei suoi servizi da parte dei suoi clienti a causa del proprio impegno alla riservatezza del cliente”.

Microsoft ha inoltre confermato che l'uso dei servizi Azure OpenAI per la campagna di Kennedy non ha violato le sue politiche. Il proprio servizio non è infatti soggetto alle politiche di OpenAI sull'uso dei suoi strumenti AI. Nonostante ciò, Wired ha riferito che il chatbot sul sito ufficiale della campagna di Robert F. Kennedy Jr. risulta attualmente chiuso. A gennaio, OpenAI ha vietato l'uso dei suoi strumenti per creare un chatbot che simulava la chat con il membro della Camera dei rappresentanti, Dean Phillips. Quest’ultimo è attualmente candidato alla presidenza USA nel Partito Democratico, in una campagna contro l’attuale presidente Joe Biden. Nel mese di febbraio, Microsoft si è poi unito a diverse aziende tecnologiche, firmando un accordo che impegna tali aziende a impegnarsi per eliminare possibili deepfake AI con candidati USA e non solo. L’obiettivo è evitare che l’AI possa influenzare il voto delle prossime elezioni.