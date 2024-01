OpenAI: ban a developer creatore del chatbot per candidato USA

Questo fine settimana, OpenAI ha sospeso uno sviluppatore che aveva utilizzato ChatGPT per creare un chatbot che simulava il membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Dean Phillips, del terzo distretto del Minnesota. Phillips è un candidato dichiarato alla presidenza degli Stati Uniti nel Partito Democratico, in una campagna a lungo termine contro l’attuale presidente Joe Biden. OpenAI aveva recentemente rivelato il modo in cui regolerà l’uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale ChatGPT e DALL-E durante le elezioni del 2024. Una di queste nuove politiche prevedeva che OpenAI non avrebbe consentito l’utilizzo dei suoi strumenti e servizi per creare versioni simulate di reali candidati alle elezioni.

OpenAI: Dean.Bot rimosso completamente dopo il ban della società

Il Washington Post afferma che “Dean.Bot” (questo il nome del bot creato con la tecnologia di OpenAI) è stato creato dalla società di sviluppo Delphi. Questa aveva ricevuto finanziamenti da We Deserve Better, un Super PAC (comitato che può ricevere contributi illimitati da individui, aziende o sindacati) creato per aiutare a sostenere la campagna di Phillips. Il bot includeva le dichiarazioni di non responsabilità che affermavano che si trattava di uno strumento di intelligenza artificiale. Tuttavia, questo violava comunque le regole di OpenAI contro la creazione di tali chatbot. Giovedì scorso, “We Deserve Better” ha chiesto a Delphi di non utilizzare più ChatGPT per “Dean.Bot”.

La società avrebbe dovuto utilizzare modelli di intelligenza artificiale open source per il suo chatbot. Tuttavia, dopo che OpenAI ha bannato lo sviluppatore, Delphi ha deciso di rimuovere completamente il chatbot. Secondo quanto riferito da un portavoce di ChatGPT: “Chiunque realizzi chatbot con i nostri strumenti deve seguire le nostre politiche di utilizzo. Recentemente abbiamo rimosso un account sviluppatore che violava consapevolmente le nostre politiche di utilizzo delle API che non consentono campagne politiche o impersonificano un individuo senza consenso”. Infine, uno dei co-fondatori del super PAC, Matt Krisiloff, in precedenza era stato a capo dello staff dell'attuale CEO di OpenAI, Sam Altman. Krisiloff afferma che Altman non ha alcun coinvolgimento nel super PAC, ma ha ammesso di aver incontrato il rappresentante Phillips in passato.