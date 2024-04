Gemini potrebbe supportare app di streaming musicale su Android

Google Gemini è un assistente AI sperimentale che sta lentamente ma costantemente acquisendo nuove funzionalità. Ad esempio, recentemente ha ottenuto la possibilità di avviare automaticamente la navigazione di Google Maps su smartphone. Adesso Google potrebbe anche eliminare alcune limitazioni di Gemini, inclusa l’incapacità di identificare i brani attualmente in riproduzione come Google Assistant o la mancanza di supporto per servizi di streaming musicale di terze parti come Spotify. Secondo l'affidabile informatore AssembleDebug, Google sembra stia lavorando per dare all'assistente AI una nuova funzionalità legata alla musica. Google potrebbe presto aggiungere una nuova opzione “Musica” che consente agli utenti di "selezionare i servizi preferiti utilizzati per riprodurre la musica". In particolare, l’opzione "Musica" è stata trovata nelle Impostazioni di Gemini. Toccando "Musica" si verrà indirizzati alla pagina in cui si potrà “scegliere il fornitore multimediale predefinito”. Ciò significa che si potrà selezionare il proprio servizio di streaming musicale preferito.

Gemini potrebbe essere compatibile con Spotify, YouTube Music e Apple Music

Come rivelano gli screenshot condivisi, la pagina “Scegli il tuo fornitore multimediale predefinito” appare al momento vuota. Inoltre, non ci sono servizi di streaming o app disponibili per la selezione, probabilmente perché la funzionalità è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, dopo che la funzione sarà pronta, si dovrebbe essere in grado di vedere e di scegliere un'app e un servizio di streaming musicale predefiniti tra diverse opzioni, come Spotify, YouTube Music, Apple Music, ecc. Ciò consentirà a Gemini di riprodurre contenuti utilizzando l'app musicale preferita con comandi vocali.

Al momento, Google non ha rilasciato dettagli relativi all’introduzione della nuova opzione “Musica” su Gemini. La capacità di identificare e riprodurre musica utilizzando un'app musicale fornirebbe a un utente più motivi per passare a Gemini. Le capacità di questo assistente AI sono ben note. Secondo alcuni rumors, infatti, anche Apple è in trattative con Google per consentire a Gemini di potenziare le funzionalità AI dell'iPhone. Il tool AI di Google sarà in grado di scavalcare tutti i suoi competitor, a partire da ChatGPT di OpenAI? Solo il tempo potrà dirlo.