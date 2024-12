OpenAI annuncia ufficialità dell’esperienza Canvas in ChatGPT

Lo scorso ottobre, OpenAI ha svelato Canvas, una nuovissima UX per lavorare con ChatGPT. L'esperienza Canvas consente agli utenti di perfezionare l'output di ChatGPT utilizzando dei prompt. Nelle scorse ore, in occasione del quarto giorno della serie di live streaming "12 Days of OpenAI", OpenAI ha annunciato la disponibilità generale dell'esperienza Canvas. Questa è ora disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT quando utilizzano il modello GPT-4o. L'esperienza Canvas è disponibile sul web e sull'app desktop ChatGPT per Windows ufficiale di OpenAI. Gli utenti possono avviare l'esperienza Canvas dalla home page di ChatGPT dopo aver inserito i propri prompt e aver cliccato sul pulsante "Apri con Canvas". Per aiutare gli utenti con i loro compiti di scrittura, Canvas può ora visualizzare commenti in linea esaminando il contenuto di input. Gli utenti possono quindi selezionare "Applica" se desiderano accettare i commenti di ChatGPT.

OpenAI: Canvas permetterà di modificare il codice Python e correggere gli errori

Canvas può anche trasformarsi in un editor di codice. Per fare ciò, basta soltanto incollare il codice nell'esperienza Canvas di ChatGPT. Quando gli utenti incollano il codice Python in Canvas, questo verrà visualizzato con evidenziazione della sintassi, completamento automatico di base e tanto altro. Inoltre, Canvas di OpenAI può anche eseguire il codice Python direttamente nel browser. Se gli utenti hanno problemi nel codice, Canvas può risolverli automaticamente o offrire suggerimenti per correggerli in pochi secondi. Canvas utilizza un emulatore Python WebAssembly, che gli consente di caricare qualsiasi libreria Python, eseguire codice e generare grafica. OpenAI ha anche annunciato che Canvas è anche disponibile per GPT personalizzati. Inoltre, i clienti possono anche abilitare l'esperienza Canvas per GPT personalizzati, se necessario, dalla loro pagina di configurazione. Grazie ai miglioramenti introdotti da OpenAI, Canvas sta è diventanto uno strumento sempre più integrato ed essenziale per gli utenti di ChatGPT.