OpenAI rilascia nuovo aggiornamento per GPT-4o

Nelle scorse ore, OpenAI ha annunciato il rilascio di un modello GPT-4o aggiornato con alcuni notevoli miglioramenti. Questo ultimo modello è dotato di una migliore capacità di scrittura creativa capace di offrire una scrittura più naturale, coinvolgente e personalizzata. Inoltre, offrirà anche una maggiore pertinenza e leggibilità. OpenAI afferma anche che il nuovo modello è migliore nel lavorare con i file caricati, offrendo analisi più approfondite e risposte più complete. Per gli sviluppatori, questo GPT-4o è disponibile con i seguenti nomi: gpt-4o-2024-11-20 (API) e chatgpt-4o-latest (API). Entrambi i modelli sopra menzionati sono comunque dotati di una finestra di contesto da 128.000 token di input, 16.384 token di output massimo e aggiornamento dati di addestramento fino a ottobre 2023.

OpenAI: GPT-4o mantiene il primato in Chatbot Arena

Con questo nuovo modello, OpenAI ha anche rivendicato il primo posto in Chatbot Arena, una piattaforma aperta per il benchmarking dell'IA in crowdsourcing. Come riportato sul profilo X ufficiale della piattaforma: “L'ultima versione di ChatGPT-4o rimane al primo posto con controllo dello stile e miglioramenti generali”. ChatGPT-4o (20241120) è stato testato in Chatbot Arena come "anonymous-chatbot" la scorsa settimana e ha raccolto circa 8.000+ voti della community. Secondo le classifiche, ChatGPT-4o (20241120) ha superato il modello Gemini-Exp-1114, rilasciato solo la scorsa settimana, con un punteggio di 1361. Secondo i punteggi della community, l'ultimo modello aggiornato di OpenAI ha apportato notevoli miglioramenti nella scrittura creativa; il suo punteggio è aumentato da 1365 a 1402.

Il modello GPT-4o aggiornato segna un cambiamento rispetto alla precedente serie o1, incentrata sul ragionamento logico. GPT-4o dà priorità alla scrittura creativa, dimostrando l'impegno di OpenAI nell'esplorazione di diverse capacità nei modelli di intelligenza artificiale. Di certo, si tratta di un rinfrescante cambio di passo rispetto all'attuale attenzione del settore alla matematica e alla codifica. Considerando che si tratta di un update lato server, il nuovo GPT-4o aggiornato è già attivo per gli utenti di ChatGPT in tutto il mondo.