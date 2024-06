OpenAI annuncia “ChatGPT Edu” e propone tariffe scontate

OpenAI ha recentemente annunciato il lancio di “ChatGPT Edu”, una versione avanzata e specifica della loro famosa chat AI, pensata per le istituzioni educative. Questa nuova versione presenta restrizioni di messaggi meno rigide rispetto alla ChatGPT esistente ed è equipaggiata con il modello di intelligenza artificiale multimodale “GPT-4o”.

“ChatGPT Edu” è stato progettato per soddisfare le esigenze di studenti universitari, docenti, ricercatori e amministratori dei campus. Questo modello avanzato eccelle nell'interpretazione del testo, nella codifica e nella matematica, rendendolo uno strumento prezioso per una vasta gamma di applicazioni educative.

Tra le sue caratteristiche principali, si trovano l'esecuzione di funzioni avanzate come l'analisi dei dati, la navigazione web e la sintesi di documenti. Inoltre, offre la possibilità di creare una chat AI personalizzata e di condividerla all'interno del proprio spazio di lavoro.

Una delle caratteristiche distintive di “ChatGPT Edu” è che le risposte generate non saranno utilizzate nei dati di apprendimento dell'intelligenza artificiale, garantendo una maggiore privacy e sicurezza dei dati. Supporta oltre 50 lingue, migliorando significativamente la qualità e la velocità delle funzionalità linguistiche. Le restrizioni sui messaggi sono significativamente meno stringenti rispetto alla versione gratuita di ChatGPT, permettendo un uso più esteso e flessibile.

ChatGPT Edu e tariffe scontate per le organizzazioni No-Profit

OpenAI ha tratto ispirazione dalle storie di successo di ChatGPT Edu all'Università di Oxford e alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania, dove viene utilizzato per attività a livello di campus come il tutoraggio degli studenti, la revisione dei curriculum, l'assistenza ai ricercatori nella stesura delle domande di sovvenzione e l'aiuto ai docenti nella valutazione e nel feedback.

Parallelamente, OpenAI ha annunciato anche “OpenAI for Nonprofits”, una struttura tariffaria dedicata alle organizzazioni non profit. Questo programma offre sconti sulle tariffe d'uso di ChatGPT Team e ChatGPT Enterprise, aiutando le organizzazioni non profit a superare le barriere operative, le difficoltà finanziarie e la carenza di personale.

Grazie a questo programma, il canone di ChatGPT Team sarà ridotto da 30 dollari per utente al mese a 20 dollari al mese, mentre le grandi organizzazioni non profit riceveranno uno sconto del 50% sul canone di ChatGPT Enterprise.

OpenAI ha sottolineato che “ChatGPT viene utilizzato in molti modi, tra cui per aiutare le organizzazioni non profit a redigere le domande di sovvenzione, migliorare l'analisi dei dati e adattare le strategie di comunicazione a un pubblico eterogeneo”. Questo programma mira a migliorare l'accessibilità degli strumenti per le organizzazioni non profit, facilitando così il loro lavoro e l'impatto sociale.