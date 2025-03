Open UI: modernizzare HTML per le nuove UI

Open UI è un'iniziativa della comunità all'interno del W3C che punta a standardizzare i controlli e le specifiche dei componenti delle interfacce utente sul web. Fondata sulla necessità di modernizzare gli elementi di form e altri controlli UI nelle pagine internet, si propone di fornire agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare interfacce moderne superando le limitazioni degli attuali controlli offerti da HTML.

Perché è nato Open UI

I browser hanno fornito dei controlli di form e altri elementi delle UI che gli sviluppatori potevano utilizzare per creare delle interfacce interattive. I primi controlli, definiti all'inizio degli anni '90, erano però limitati ad elementi come campi di testo, pulsanti e caselle di controllo. Con l'avvento del "Web 2.0" è poi emersa la necessità di introdurre dei controlli più avanzati. Questo ha portato gli sviluppatori a utilizzare plugin di terze parti o framework per implementare design più complessi. Spesso a discapito dell'accessibilità e delle prestazioni.

HTML5 è nato con l'obiettivo di standardizzare i pattern comuni introducendo nuovi elementi che hanno reso più facile la creazione di form interattivi. A distanza di anni, le esigenze dei progetti web superano però ciò che HTML5 può offrire, portando gli sviluppatori a ricorrere a framework JavaScript non di rado pesanti per soddisfare le richieste legate ai trend più recenti. Da qui l'esigenza di un progetto come Open UI.

Modernizzare HTML e standardizzare il web (di nuovo)

Open UI si propone di modernizzare nuovamente HTML. Ciò sarà possibile attraverso una nuova standardizzazione, necessaria per creare i pattern più comuni dei controlli destinati alle UI. L'obiettivo è quello di fornire un'architettura che consenta ai creatori di siti web di progettare e costruire interfacce senza compromettere accessibilità o prestazioni.

Le aree su cui si concentra il focus di Open UI includono:

Ricerca : documentare pattern universali dei componenti dei framework e condurre ricerche rivolte agli sviluppatori.

: documentare pattern universali dei componenti dei framework e condurre ricerche rivolte agli sviluppatori. Pianificazione : definire i principi guida del design Open UI e documentare i progressi dell'iniziativa.

: definire i principi guida del design Open UI e documentare i progressi dell'iniziativa. Raccomandazioni: inviare proposte per miglioramenti mirati ai controlli dei form e altri controlli UI da sottoporre per l'adozione e l'implementazione nei browser.

È possibile unirsi alla comunità di Open UI e partecipare alle discussioni sul repository GitHub dedicato. Per contribuire al progetto è necessario aderire al Community Group prima di effettuare una pull request.