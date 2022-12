OnlyOffice, un esempio di integrazione (con Python)

Assoluto valore aggiunto della suite OnlyOffice è la sua possibilità di integrazione che la rende un tassello centrale per l'adozione tanto su specifici sistemi IT (oltre 30 connettori ufficiali sono già a disposizione), quanto su nuove app o soluzioni SaaS/on premise tramite apposite API. Questa opzione rende OnlyOffice una suite del tutto differente rispetto alle altre e le sinergie espletabili possono diventare, nelle mani di uno sviluppatore, qualcosa di estremamente potente in molte situazioni.

Forniremo a seguito un esempio elementare di integrazione in app con Python per mettere in evidenza ciò che OnlyOffice sia in grado di fare e quanto tutto ciò possa essere portato avanti in agilità. Seguiteci in questa guida passo a passo che vuol essere soltanto un rapido excursus per aprire un mondo di opportunità made in OnlyOffice.

Integrazione: un esempio con Python

Per meglio comprendere il potenziale di uno strumento come OnlyOffice, è sufficiente notare quanto sia semplice adottarlo tramite API all'interno di un'app sviluppata con Pyphon adoperando framework Bottle. Si crea il file "main.py" per il codice, "index.tpl" per il template e quindi si parte:

from bottle import route, run, template, get, static_file # connecting the framework and the necessary components @route('/') # setting up routing for requests for / def index(): return template('index.tpl') # showing template in response to request run(host='localhost', port=8080) # running the application on port 8080

Avremo a questo punto creato una pagina vuota su

http://localhost:8080

. A questo punto dobbiamo aggiungere i file per formare una lista dei loro nomi sul template. Creiamo quindi una cartella "files" e vi mettiamo un .docx, un .xlsx ed un .pptx. Useremo il seguente codice per leggere i loro nomi

from os import listdir

A questo punto va creata una variabile nel template per tutti i nomi presenti nella cartella

def index(): return template('index.tpl', sample_files=sample_files)

E portiamo questa variabile nel template:

%for file in sample_files: <div>{{file}}</div> % end

Una volta riavviata l'applicazione, si potrà vedere la lista dei file e non resta che renderli disponibili per l'utente:

@get("/files/<filepath:re:.*\.>") def show_sample_files(filepath): return static_file(filepath, root="files")

Per vedere i documenti sulla nostra app occorrerà installare Document Server (si consiglia di usare Docker):

docker run -itd -p 80:80 onlyoffice/documentserver

Si connette quindi l'API al template

<button>view</button>

E a questo punto dobbiamo aggiungere un DIV con relativo identificativo:

<div id="editor"></div>

L'editor si aprirà in questa div, ma solo dopo aver chiamato la funzione che ne abilita l'apertura:

<script> function view(filename) { if (/docx$/.exec(filename)) { filetype = 'word' } if (/xlsx$/.exec(filename)) { filetype = 'cell' } if (/pptx$/.exec(filename)) { filetype = 'slide' } new DocsAPI.DocEditor('editor', { documentType: filetype, document: { url: "host_url" + '/' + filename, title: filename }, editorConfig: {mode: 'view'} }); } </script>

Ci sono due argomenti per la funzione DocEditor: "id" e json (con i settaggi dell'editor). I parametri fondamentali possono essere visualizzati sulla documentazione ufficiale delle API (qui). Nel nostro esempio abbiamo usato i vari documentType, document.url e editorConfig.mode, ma ora porremo l'attenzione su document.url poiché questo è il link verso il file che andremo ad aprire. A questo punto, infatti, abbiamo tutto quel che serve per poter procedere. Non resta che aggiungere all'interfaccia il pulsante "Edit":

edit

Dobbiamo creare ora la nuova funzione che aprirà il file per le modifiche desiderate.

<script> var editor; function view(filename) { if (editor) { editor.destroyEditor() } editor = new DocsAPI.DocEditor('editor', { documentType: get_file_type(filename), document: { url: "host_url" + '/' + filename, title: filename }, editorConfig: {mode: 'view'} }); } function edit(filename) { if (editor) { editor.destroyEditor() } editor = new DocsAPI.DocEditor('editor', { documentType: get_file_type(filename), document: { url: "host_url" + '/' + filename, title: filename } }); } function get_file_type(filename) { if (/docx$/.exec(filename)) { return 'word' } if (/xlsx$/.exec(filename)) { return 'cell'; } if (/pptx$/.exec(filename)) { return 'slide' } } </script>

A questo punto sarà possibile aprire i file per procedere con la modifica. Per consentire a più utenti di collegarsi e modificare in contemporanea lo stesso documento, però, sarà necessario processare un medesimo document.key (chiave univoca che passa tramite "filename+key"):

document: { url: "host_url" + '/' + filepath, title: filename, key: filename + '_key' },

A questo punto non resta che salvare il lavoro prodotto

function edit(filename) { const filepath = 'files' + filename; if (editor) { editor.destroyEditor() } editor = new DocsAPI.DocEditor('editor', { documentType: get_file_type(filepath), document: { url: "host_url" + '/' + filepath, title: filename, key: filename + '_key' }, editorConfig: { mode: 'edit', callbackUrl: "host_url" + '/callback?filename=' + filename // add file name as a request parameter } }); }

A completamento occorre scrivere un metodo per salvare il file dopo la chiusura dell'editor:

@post("/callback") # processing post requests for /callback def callback(): if request.json['status'] == 2: file = requests.get(request.json['url']).content with open('files/' + request.query['filename'], 'wb') as f: f.write(file) return "{\"error\":0}"

Se sono presenti più utenti sull'app, è possibile aggiungere la possibilità di selezionare l'utente direttamente sull'interfaccia:

<select id="user_selector" onchange="pick_user()"> <option selected="selected" value="1">JD</option> <option value="2">Turk</option> <option value="3">Ellio</option> <option value="4">Carla</option> </select>

Si richiama quindi la funzione "pick_user()" all'inizio del tag "script":

function pick_user() { const user_selector = document.getElementById("user_selector"); this.current_user_name = user_selector.options[user_selector.selectedIndex].text; this.current_user_id = user_selector.options[user_selector.selectedIndex].value; }

Ultimo passaggio: aggiungiamo i settaggi utente nella configurazione dell'editor usando "editorConfig.user.id" e "editrConfig.user.name":

function edit(filename) { const filepath = 'files/' + filename; if (editor) { editor.destroyEditor() } editor = new DocsAPI.DocEditor('editor', { documentType: get_file_type(filepath), document: { url: "host_url" + '/' + filepath, title: filename }, editorConfig: { mode: 'edit', callbackUrl: "host_url" + '/callback?filename=' + filename, user: { id: this.current_user_id, name: this.current_user_name } } }); }

Un semplice esempio, insomma, per far vedere quanto facile e profonda possa essere l'integrazione di OnlyOffice all'interno di una applicazione Python. Un primo tassello sul quale costruire servizi sempre più comodi e avanzati, sfruttando tutto il potenziale di una suite di produttività già pronta all'uso.

In collaborazione con OnlyOffice