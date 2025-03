OneNote per Windows 10: Microsoft conferma l’addio dell’app

Windows 10 terminerà il supporto principale tra meno di sei mesi, concludendo un ciclo durato un decennio. Questo sistema operativo lascerà quindi spazio al successore Windows 11, con le sue funzionalità AI, un’interfaccia rinnovata e altri miglioramenti. La fine del supporto di Windows 10 è un evento notevole nel mondo Microsoft e interesserà più prodotti, non solo il sistema operativo stesso. In un nuovo post del Microsoft 365 Message Center, l'azienda ha annunciato che, tra le app, anche OneNote per Windows 10 non sarà più disponibile. Il 14 ottobre 2025, Microsoft interromperà il supporto di OneNote e l'app non riceverà più nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza. Pertanto, si consiglia vivamente agli utenti di migrare all'app desktop OneNote per Windows (parte di Microsoft 365).

OneNote per Windows 10 avrà ancora circa sei mesi di supporto. Tuttavia, Microsoft inizierà a breve a inviare richieste di aggiornamento agli utenti. Per cominciare, a giugno 2025, Microsoft rallenterà le prestazioni di sincronizzazione dell'app, costringendo così i clienti ad abbandonare la vecchia app. Ciò riguarda soprattutto quelli che utilizzano OneNote su più dispositivi o per la collaborazione in tempo reale. Successivamente, a luglio 2025, i banner arriveranno su OneNote per Windows 10 per assicurarsi che gli utenti siano a conoscenza della prossima fine del supporto. Microsoft afferma che questi banner "potrebbero avere un impatto sui flussi di lavoro degli utenti".

OneNote su Windows offre diversi vantaggi rispetto al suo predecessore. Queste includono ad esempio l'etichettatura di riservatezza di Microsoft Information Protection, nuove funzionalità e integrazione di Copilot, aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug e supporto continuo. Per aiutare gli utenti e gli amministratori IT a migrare dal vecchio OneNote per Windows 10 a OneNote su Windows, Microsoft ha recentemente pubblicato una guida alla migrazione. Quest’ultima è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.