Microsoft Copilot rende il modello o1 di OpenAI gratuito per tutti

A settembre 2024, OpenAI ha lanciato la serie o1, progettata per dedicare più tempo alla riflessione prima di rispondere. Questi modelli ragionano su attività complesse e possono risolvere problemi più difficili rispetto ad altri modelli AI leader in scienza, codifica e matematica. Negli ultimi mesi, i modelli della serie o1 sono stati disponibili per gli utenti ChatGPT con account ChatGPT Plus, Pro e ChatGPT Team. A ottobre 2024, Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità di Copilot Labs chiamata Think Deeper per gli utenti Copilot Pro. Questa funzionalità utilizza i modelli di ragionamento o1 di OpenAI per aiutare gli utenti a risolvere problemi difficili. Nelle scorse ore, Redmond ha annunciato che renderà la funzionalità Think Deeper gratuita per tutti gli utenti di Microsoft Copilot. Ciò significa che i modelli di ragionamento o1 di OpenAI sono ora disponibili gratuitamente, il che rappresenta un valore incredibile per gli utenti interessati.

Microsoft Copilot: con Think Deeper si avranno risultati più dettagliati

La funzionalità Think Deeper richiederà più tempo per rispondere rispetto alle normali query di Copilot. Tuttavia, può fornire risposte dettagliate, passo dopo passo, a domande difficili. Il CEO di Microsoft AI Mustafa Suleyman ha pubblicato un post sul proprio account Linkedin in merito al lancio della funzionalità Think Deeper per gli utenti di Microsoft Copilot. "I possibili utilizzi qui sono davvero infiniti. Sono sinceramente emozionato che le nostre decine di milioni di utenti stiano tutti ottenendo questa opportunità. Abbiamo così tanto altro in cantiere in questo momento che non vedo l'ora di raccontarvelo. Ma nel frattempo, la vita è piena di caos e problemi complessi. Lascia che Think Deeper si faccia carico di parte del carico mentale".

Per utilizzare la nuova funzionalità "Think Deeper", gli utenti possono usare il sito web o l'app mobile di Microsoft Copilot. In seguito, basterà selezionare il pulsante "Think Deeper" nella barra delle query prima di immettere la query. In circa 30 secondi, gli utenti riceveranno una risposta dettagliata. Questo sviluppo segna un passo significativo verso la creazione di capacità AI avanzate più accessibili e utili per un pubblico più vasto.