OneNote: Microsoft aggiunge supporto per i componenti Loop

Negli ultimi tempi Microsoft è stata impegnata ad introdurre nuove funzionalità e miglioramenti alle sue app OneNote. La società ha rivelato che OneNote per il Web e Teams hanno aggiunto il supporto per l'inserimento di componenti Loop che possono sincronizzarsi con il loro posizionamento all'interno di altre app di produttività Microsoft 365. La stessa funzionalità verrà aggiunta all'app OneNote per Windows a giugno. In un post sul blog, Microsoft afferma che questa nuova funzionalità è disponibile per gli utenti che hanno un abbonamento commercial a Microsoft 365. Tali utenti possono cliccare la scheda Inserisci in OneNote per il Web e Teams e possono vedere la nuova opzione Componenti Loop. In questo modo sarà possibile visualizzare una serie di opzioni per componenti specifici che puoi inserire in OneNote.

OneNote: come funzionano i componenti Loop

L’azienda di Redmond, nel suo blog ha specificato cosa siano i componenti Loop e come funzionano. Come riportato da Microsoft: “i componenti Loop sono contenuti condivisibili e modificabili, come elenchi, tabelle e attività, che sono accessibili e rimangono sincronizzati in tutti i punti in cui vengono aggiunti nelle app M365. Rappresentano la parte portatile più elementare di uno spazio di lavoro Loop. Inoltre, utilizzandoli nei tuoi taccuini, puoi rimanere concentrato sui tuoi contenuti personali mentre collabori con altri in tempo reale senza dover passare da un'app all'altra”. Oltre ad aggiungere contenuto dei componenti Loop nell'app OneNote, gli utenti possono utilizzare anche altre funzionalità. Queste includono le @menzioni, i commenti e le reazioni. Inoltre, gli utenti possono anche vedere chi sta visualizzando o modificando tali componenti.

Questa nuova funzionalità è stata annunciata appena un giorno dopo che Microsoft ha implementato il supporto per Sticky Notes per tutti gli utenti Windows di OneNote. Tuttavia, Microsoft ricorda che questa nuova funzionalità non è disponibile per gli utenti mobile o macOS di OneNote. Inoltre, l’azienda non indica se tali app aggiungeranno componenti Loop in futuro.