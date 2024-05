Il nuovo Sticky Notes per OneNote arriva su Windows

A febbraio Microsoft ha annunciato che stava testando una nuova funzionalità Sticky Note per OneNote per Windows, disponibile per i membri di Microsoft 365 Insiders. Adesso, l’azienda di Redmond ha annunciato che i miglioramenti di Sticky Notes verranno ufficialmente distribuiti a tutti gli utenti di OneNote per Windows. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che una volta distribuito l'aggiornamento sull'app OneNote per Windows, gli utenti potranno avviarlo e vedere il nuovo pulsante Sticky Notes nella parte superiore dell'app. In seguito, sarà possibile aggiungere la funzionalità Sticky Notes alla barra delle applicazioni di Windows. Ciò eviterà di dover avviare effettivamente l'app OneNote ogni volta. Presto sarà disponibile anche dal menu Start di Windows.

Sticky Notes: i dettagli della nuova funzionalità di Windows

Le nuove Sticky Notes consentiranno agli utenti di creare una nuova nota semplicemente facendo clic sul pulsante "Nota". Gli utenti possono anche acquisire screenshot cliccano sul pulsante "Screenshot". Microsoft ha aggiunto: “se hai preso una nota o uno screenshot da un sito web, puoi facilmente tornare alla fonte originale facendo clic sul collegamento catturato automaticamente. Quando visiti nuovamente lo stesso documento o sito web, visualizzeremo comodamente le note pertinenti per te. Hai bisogno di fare più cose contemporaneamente? Puoi agganciare le nuove Sticky Notes al desktop per una comoda esperienza affiancata mentre utilizzi altre app. La ricerca è versatile e include il testo all'interno delle note e le immagini (utilizzando l'OCR). Puoi estrarre qualsiasi nota adesiva e visualizzarla in una finestra più grande”.

Microsoft ha notato un problema con la nuova funzionalità Sticky Notes. Al momento la funzionalità "Dock to Desktop" non funziona bene se si dispone di un PC che include un monitor esteso. L’azienda ha dichiarato che sta lavorando per risolvere questo problema ma non precisa quando verrà rilasciato un aggiornamento che eliminerà questo bug. Nel frattempo, le nuove funzionalità di Sticky Notes sono disponibili per OneNote per Windows per la versione 2402 (build 17328.20000) o successiva. Microsoft afferma infine che questo aggiornamento è ancora in fase di implementazione. Ciò significa che potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che sia disponibile su tutti i PC.