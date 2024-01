OneNote includerà una nuova gesture per gli utenti 365 Insider

Gli utenti OneNote che sono anche membri del programma Microsoft 365 Insider possono provare una nuova funzionalità che aiuta a selezionare i contenuti scritti a mano utilizzando le dita o una penna. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che molti utenti dell'app OneNote per Windows ritengono che la selezione di contenuti scritti a mano o disegnati con il normale strumento Lasso Select possa essere un problema. Ora, Microsoft ha messo a punto la nuova gesture Ink Selection multi-tap che dovrebbe rendere più semplice la selezione di quel tipo di scrittura sull'app.

OneNote: come funziona la nuova gesture Ink Selection multi-tap

Gli utenti che aprono una pagina nell'app OneNote per Windows che contiene disegni o testo scritto a mano possono selezionare un'area con un dito, una penna o toccando il cursore. A questo punto, per espandere la selezione ad altre parti del contenuto basta continuare a toccare la nuovamente la stessa sezione. È possibile continuare a toccare la stessa zona finché la selezione non copre l'intera pagina dell'app. Microsoft include anche alcuni suggerimenti e trucchi su come utilizzare la nuova funzione Ink Selection multi-tap. Per cancellare la selezione, basta toccare un punto qualsiasi al di fuori dell'intervallo selezionato. In alcuni casi, è possibile selezionare un tratto input penna invece di una parola con un tocco iniziale. La progressione della selezione dell'inchiostro andrà dai tratti, all'inchiostro visibile sulla pagina, fino all'intera pagina. Infine, i disegni vengono selezionati come tratto input penna e seguono la progressione di selezione dell'inchiostro sopra descritta.

La nuova funzionalità è ora disponibile per Microsoft365 Insider, sul canale Beta con la versione 2402 (build 17304.20000) o versioni successive. Gli utenti possono testarla già nella normale app desktop OneNote per Windows 10 e 11. Purtroppo, questa gesture non è disponibile per la vecchia app OneNote per Windows 10. Microsoft ha comunque annunciato che gli aggiornamenti per tale versione di OneNote termineranno nell'ottobre 2025.