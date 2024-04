OneNote: in arrivo il raddrizzamento della scrittura a mano

Buone notizie per gli utenti con una calligrafia “traballante” e non proprio lineare che utilizzano l’app OneNote per Windows per prendere appunti. Microsoft ha infatti deciso di aiutare queste persone con una nuova funzionalità nelle app che può essere già testata per i membri del programma Microsoft 365 Insiders. In un post sul blog, l’azienda di Redmond ha infatti annunciato di aver aggiunto il raddrizzamento della scrittura a mano (handwriting straightening) all'app OneNote per Windows. Secondo quanto riportato sul blog: “Il raddrizzamento della scrittura trasforma il testo scritto a mano con inchiostro, rendendolo visivamente più organizzato e coerente. Questa funzionalità migliora inoltre la leggibilità dell'inchiostro nelle note senza togliere stile e personalità alla calligrafia e offre un ottimo modo per ripulire rapidamente le note prima di rileggerle o condividerle”.

OneNote: come funziona il raddrizzamento della scrittura a mano

Per prendere appunti scritti a mano con inchiostro digitale, gli Insider possono aprire un notebook su OneNote e cliccare sulla scheda Disegna. Fatto ciò, possono raddrizzare le parole semplicemente toccando una riga di testo. Tale opzione può essere effettuata anche utilizzando l'opzione Selezione lazo e quindi scegliendo la selezione Raddrizza. Tuttavia, il raddrizzamento della scrittura a mano presenta alcune limitazioni. Attualmente non può essere utilizzato su singole parole. Inoltre, non può essere utilizzato nell'app per formule, tabelle o immagini. Inoltre, non funziona con l'inchiostro dell'evidenziatore digitale o con le sottolineature. Infine, la funzionalità attualmente funziona solo con le lettere scritte nell'alfabeto latino.

I membri iscritti al programma Microsoft 365 Insider nel canale beta possono già provare la funzionalità di raddrizzamento della grafia in OneNote su Windows versione 2404 con numero di build 17530.20000 o successiva. A quanto pare, tale funzionalità non verrà aggiunta all'app OneNote per Windows 10, ma sarà unicamente prerogativa dei dispositivi con sistema operativo Windows 11. Microsoft non ha rilasciato una data ufficiale per il rilascio della funzionalità a livello globale. Tuttavia, è probabile che questa verrà annunciata già nelle prossime settimane.