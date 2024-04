OneNote di Microsoft arriva su Apple Vision Pro

Microsoft continua a supportare il visore per realtà mista Apple Vision Pro. Nelle scorse ore la società ha annunciato di aver lanciato una versione della sua app per prendere appunti OneNote per Vision Pro. In un post sul blog, l’azienda di Redmond ha affermato che l'app OneNote per il visore supporta molte delle stesse funzionalità disponibili anche per la versione per iPad. Come ricorda Microsoft, gli utenti potranno scrivere promemoria, creare taccuini digitali o annotare i propri appunti. Inoltre, saranno in grado di evidenziare gli appunti e inserire tag come “Importante” o “Da fare”. Potranno infine proteggere le proprie note con delle password e controllare le autorizzazioni, condividere le proprie idee con gli amici, ma anche sincronizzare le note sul cloud (OneDrive, OneDrive for Business e SharePoint), semplificando l'accesso ai file da qualsiasi altro dispositivo.

OneNote su Vision Pro: probabile l’arrivo di Copilot e dell’autenticazione a due fattori

L'app OneNote può essere utilizzata con Vision Pro tramite una tastiera e un mouse tradizionali che si collegano al visore tramite Bluetooth. Può anche essere utilizzata completamente a mani libere con la tecnologia dei gesti delle mani propria di Vision Pro. Microsoft prevede di aggiornare l'app OneNote per il visore con funzionalità aggiuntive in futuro. Includeranno il supporto di Copilot. È in lavorazione anche l'autenticazione a due fattori, poiché la società sta lavorando per far funzionare la sua app Microsoft Authenticator con Vision Pro.

Attualmente, OneNote per Vision Pro è disponibile solo per gli account Microsoft personali, e account di lavoro non gestiti direttamente dall'organizzazione. Microsoft ha annunciato per la prima volta l'intenzione di rilasciare app Office come Word, Excel e PowerPoint, insieme a Microsoft Teams, per Vision Pro nel giugno 2023, quando Apple ha annunciato per la prima volta il suo visore. Quando il dispositivo è stato messo in vendita a febbraio, al prezzo di 3.499 dollari e includeva già il supporto per le app di Office.