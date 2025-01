Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da ascoltare su Apple Music

Ascoltare musica in streaming è un’esperienza piacevole e rilassante, ma anche stimolante. In molti accedono a una delle più popolari piattaforme di streaming audio, infatti, non solo per trovare la discografia dei propri artisti preferiti, ma anche per scoprire nuove canzoni. Dalle ultime uscite a brani adatti a ogni momento della giornata, questo è quello che offre Apple Music a tutti i propri iscritti. Iscriviti per la prima volta per provare gratis Apple Music per 3 mesi.

Cosa trovare di nuovo su Apple Music

La particolarità di Apple Music è quella di prevedere un archivio con più di 100 milioni di brani. Archivio che regolarmente si arricchisce di nuovi brani, album e contenuti di tendenza che in molti casi arrivano su Apple Music in anteprima rispetto ad altre piattaforme di streaming audio.

Accedendo ad Apple Music si ha poi la possibilità di consultare diverse sezioni, ciascuna ricca di proposte nuove tutte da scoprire e ascoltare. Da quella dedicata a I più ascoltati del momento a quella su Le top 100 del giorno o le Classifiche delle città passando per le interviste, gli episodi delle stazioni radio e i brani in uscita.

Inoltre Apple Music consente di esplorare l’archivio per genere, decenni, stati d'animo e classifiche potendo trovare sempre qualcosa di nuovo e adatto per un momento romantico, una serata con gli amici o la famiglia, qualcosa da ascoltare durante un viaggio, lo studio o nello svolgimento delle varie attività quotidiane. Senza dimenticare come qui oltre ai brani musicali siano disponibili anche podcast e concerti live in esclusiva.

Tutto quello di cui si ha bisogno in termini di streaming audio è su Apple Music con una qualità sonora di assoluto livello per un’esperienza di ascolto impareggiabile. Apple Music è in offerta gratis per tre mesi per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta.

