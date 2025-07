Oggi termina il prezzo bloccato di Octopus Energy su luce e gas

Con l'aumento dell'incertezza sul mercato energetico, scegliere una tariffa a prezzo fisso diventa sempre più vantaggioso. Octopus Energy propone "Octopus Fissa 12M", un'offerta che congela il costo di energia e gas per un anno e riduce il canone mensile a soli 7€.

L'attivazione è gratuita e disponibile online sul sito di Octopus ancora per poche ore. Detto questo, andiamo a scoprire le tariffe nel dettaglio.

Un anno di stabilità: luce e gas bloccati con la promo Octopus Fissa 12M

In un periodo in cui i costi dell'energia possono cambiare da un mese all'altro, bloccare le tariffe è la mossa più semplice per proteggersi da possibili rincari. Con la proposta Octopus Fissa 12M, Octopus Energy consente di congelare il prezzo della fornitura di elettricità e gas per 12 mesi, garantendo prevedibilità e risparmio.

Nel dettaglio, la promo prevede:

0,1298 €/kWh per l'energia elettrica ;

; 0,489 €/Smc per il gas naturale ;

; Canone di commercializzazione ridotto a 7€/mese.

Una soluzione ideale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica anche con consumi ridotti. L'attivazione è semplice, senza costi di ingresso né vincoli, e può essere effettuata direttamente online. Basta avere a portata di mano i dati dell’intestatario del contratto e i codici POD e PDR, presenti in bolletta o sul contatore.

La promo è attiva ancora solo per poche ore: chi sceglie di aderire ora può assicurarsi 12 mesi di tranquillità, senza sorprese in bolletta. Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale di Octopus Energy.

