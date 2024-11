Oggi su Amazon risparmi 800€ sul TV Sony Bravia XR 4K HDR

Sony è un'azienda leader in ogni settore in cui opera e con la linea Bravia garantisce sempre delle TV di primissima qualità: oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 40% (pari a 800€) sul suo TV 4K HDR che viene venduto a 1.199€.

TV Sony Bravia in maxi sconto per il Black Friday 2024 di Amazon!

La TV Sony Bravia XR offre un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello. Grazie alla tecnologia Full Array LED, ogni immagine è resa con luminosità e contrasto straordinari. Dimentica i dettagli sopraffatti dall’ombra o persi in luci spente: questa tecnologia garantisce colori vividi, profondità mozzafiato e un contrasto impeccabile per ogni scena, trasformando ogni partita in un’esperienza coinvolgente.

Il sistema audio avanzato Acoustic Multi Audio rivoluziona il modo in cui vivi il suono. Progettato per sincronizzarsi con la sorgente sonora sullo schermo, ti permette di percepire ogni dettaglio: dalle auto che sfrecciano all’orizzonte fino alla folla che esulta da ogni angolo.

L’audio è così realistico che ti sentirai direttamente immerso nello stadio. Il design raffinato con cornice in alluminio Seamless Edge si adatta a qualsiasi ambiente, mentre il supporto fisso garantisce stabilità e un look elegante. Gli appassionati di videogiochi troveranno nella Bravia XR una compagna perfetta per la PlayStation 5, grazie alla modalità Auto Low Latency tramite HDMI 2.1.

Questa funzione offre un gameplay fluido e reattivo, accompagnato dalla mappatura automatica dei toni HDR, che mette in risalto dettagli cruciali sia nelle aree più scure che in quelle più luminose dello schermo. Infine, la Google TV integrata ti dà accesso a oltre 700.000 film e serie TV, organizzati secondo i tuoi interessi. Puoi persino usare la ricerca vocale per trovare ciò che desideri senza il telecomando.

