Oggi il Black Friday di IONOS regala gli hosting per un anno

Chi ha il desiderio di realizzare un sito web da zero senza spendere nulla e senza avere esperienza di programmazione può approfittare della nuova promozione dedicata al Website Builder di IONOS.

La piattaforma in questo momento consente di sviluppare un progetto online in pochi passaggi grazie a un editor visuale basato sul sistema drag-and-drop e al supporto dell'intelligenza artificiale. Per i primi dodici mesi, l'utilizzo è completamente gratuito: un incentivo notevole, che rende l'offerta particolarmente interessante per chi sta iniziando. Ma vediamo nel dettaglio cosa propone IONOS.

Cosa include la piattaforma IONOS e come facilita la creazione del tuo nuovo sito

Il Website Builder di IONOS è pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo del web: l'AI integrata aiuta a generare testi, immagini, combinazioni di colori e contenuti già ottimizzati per i motori di ricerca. L'interfaccia di editing è semplice da usare e grazie ad essa è possibile personalizzare sezioni e pagine responsive, progettate da web designer professionisti. Sono disponibili numerosi modelli grafici tra cui scegliere, pronti per essere adattati alle proprie esigenze.

Nel piano gratuito per il primo anno di IONOS sono inclusi un dominio senza costi aggiuntivi, una casella email da 12 GB, la possibilità di creare fino a 200 pagine e uno spazio di archiviazione pari a 50 GB.

A ciò si aggiungono funzioni avanzate come strumenti di analisi (SiteAnalytics), sistemi di marketing integrati (marketingRadar), opzioni per prenotazioni online e una libreria di oltre 17.000 immagini utilizzabili liberamente.

La gestione dei progetti avviene all'interno dell’ambiente MyWebsite Now, che permette di monitorare ogni aspetto del sito da un'unica interfaccia e di accedere facilmente ai servizi IONOS collegati. Nel pacchetto sono compresi anche il certificato SSL, layout ottimizzati per desktop, tablet e smartphone e, opzionalmente, la possibilità di aggiungere un e-commerce.

Per sfruttare questa promo dedicata al Black Friday, che terminerà a breve, basta andare sul sito di IONOS.

