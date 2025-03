Office: nuova attività pianificata avvierà app più velocemente

Microsoft sta pianificando di migliorare la velocità di avvio delle sue app di Office, a partire da Word. I tempi di avvio delle app di Office miglioreranno grazie a una nuova attività pianificata che verrà eseguita silenziosamente all'avvio del PC per assicurarsi che Word e, in seguito, altre app di Office si aprano rapidamente. Come spiega Microsoft in un messaggio agli amministratori IT "Stiamo introducendo una nuova attività Startup Boost dall'installer di Microsoft Office per ottimizzare le prestazioni e il tempo di caricamento delle esperienze all'interno delle applicazioni di Office. Dopo che il sistema esegue l'attività, l'app rimane in uno stato di pausa finché l'app non si avvia e la sequenza non riprende, oppure il sistema rimuove l'app dalla memoria per recuperare risorse".

Office: la prima app con Startup Boost sarà Word

Come accennato, Word sarà la prima app Office a ricevere questo Startup Boost a partire da maggio. Microsoft afferma che "il supporto per applicazioni aggiuntive arriverà in aggiornamenti futuri". Startup Boost sarà disponibile solo per PC con almeno 8 GB di RAM e 5 GB di spazio disponibile su disco. Startup Boost sarà inoltre disabilitato quando la modalità Risparmio energetico è attiva. Gli utenti che non desiderano che le app di Office si avviino silenziosamente in background all'avvio, potranno disabilitarla in modo semplice. Inoltre, è possibile anche eliminare l'attività pianificata. Tuttavia, Microsoft fa notare che il programma di installazione di Office ricreerà l'attività quando applica un aggiornamento. Gli amministratori IT dovranno quindi gestirlo tramite l'impostazione in-app.

Microsoft utilizza una serie di attività pianificate per eseguire in background le attività di Windows e ottimizzare il sistema operativo. Tuttavia, queste non vengono utilizzate regolarmente dalla maggior parte degli sviluppatori di app. Allo stesso modo, Google utilizza un'attività pianificata per il suo Chrome Updater e molti OEM utilizzano attività per aggiornare driver e altri componenti di sistema, ma la maggior parte delle altre app come Adobe Creative Suite eseguono processi di avvio nella normale sezione di avvio di Windows, dove possono essere facilmente disattivate.