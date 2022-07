Office: Microsoft ci ripensa sulle macro, di nuovo bloccate

Si torna a parlare della questione macro VBA nei documenti scaricati e aperti con i software del pacchetto Office e della marcia indietro nuovamente fatta da Microsoft al riguardo. La funzione era stata in un primo momento bloccata per ragioni di sicurezza, a inizio mese poi il colosso di Redmond aveva deciso di riativarla e adesso si è scelto un'altra volta di metterla in pausa.

Office: macro VBA nuovamente bloccate

A incidere sulla nuova decisione sono stati soprattutto i numerosi feedback negativi forniti dagli utenti. A dichiararlo è la stessa Microsoft, con un avviso comparso all’interno del Message Center di 365, riportato di seguito in forma tradotta.

Sulla base della nostra revisione dei feedback dei clienti, abbiamo apportato aggiornamenti sia alla documentazione per gli utenti finali sia a quella per gli amministratori. Così, è reso più chiaro quali opzioni si hanno nei differenti scenari. Ad esempio, cosa fare se gli utenti accedono a SharePoint o ai file da una condivisione di rete. Se avete mai abilitato o disabilitato il blocco delle macro nei file Office dalla policy Internet, la vostra organizzazione non sarà interessata da questo cambiamento.

Le applicazioni interessate sono quelle di Word, Excel, PowerPoint, Access e Visio. A spingere al blocco automatico delle macro VBA è il fatto che potrebbero essere sfruttate da malware e minacce informatiche di vario tipo per compromettere i sistemi degli utenti.

