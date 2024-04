Office LTSC 2024 arriva in anteprima pubblica per Windows e Mac

A marzo, Microsoft ha annunciato i suoi piani per il lancio di una nuova versione standalone delle sue app Office con il marchio Office 2024. Nelle scorse ore, la società ha dichiarato che è ora disponibile un'anteprima pubblica di Microsoft Office LTSC 2024 per i clienti commerciali. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che gli utenti possono imparare come installare e attivare l'anteprima pubblica di Office LTSC 2024 sia per Windows che per macOS sulle rispettive pagine di supporto. Le applicazioni che fanno parte dell'anteprima sono diverse. Queste includono Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access), Microsoft Office LTSC Standard per Mac 2024 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote). Inoltre, sono comprese anche le suite Microsoft Project Professional 2024 e Microsoft Visio Professional 2024.

Office LTSC 2024: app supportate per cinque anni

Office LTSC 2024 non offrirà soltanto le funzionalità presenti nelle versioni precedenti di Office. Microsoft afferma infatti che avrà anche “un sottoinsieme di nuove funzionalità già disponibili nelle app Microsoft 365 per le aziende”. Le nuove funzionalità specifiche non sono state rivelate. Le app saranno supportate per cinque anni con aggiornamenti software quando verranno lanciate ufficialmente entro la fine dell'anno. Come ricorda la stessa azienda di Redmond: “sappiamo che molti clienti distribuiscono Office LTSC solo su un sottoinsieme dei propri dispositivi. Per questo motivo continueremo a supportare la distribuzione delle app Office LTSC e Microsoft 365 su computer diversi all'interno della stessa organizzazione utilizzando un set comune di strumenti di distribuzione: Click- da eseguire su Windows e sul formato pacchetto Apple (pkg) su Mac, proprio come Office LTSC 2021”.

In precedenza, Microsoft aveva affermato che quando verranno lanciate le versioni commerciali di Office 2024, vi saranno prezzi più alti, fino al 10%. Microsoft ha anche confermato che quest'anno verrà rilasciata anche una versione consumer di Office 2024, ma il prezzo non aumenterà. All'inizio di questa settimana, Microsoft ha infine dichiarato che il supporto per le app Office 2016 e 2019 terminerà il 14 ottobre 2025.