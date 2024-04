Microsoft terminerà il supporto di Office v. 2016 e 2019 nel 2025

Microsoft ha annunciato l'imminente data di fine del supporto (EOS) per le app Office 2016 e Office 2019, insieme ai relativi server di produttività. Tutte queste app non saranno più supportate dopo il 14 ottobre 2025. In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato: “dopo tale data, Microsoft non fornirà più correzioni di sicurezza, correzioni di bug o supporto tecnico. L'utilizzo dei prodotti dopo la fine del supporto rende la tua organizzazione vulnerabile a potenziali minacce alla sicurezza, perdite di produttività e problemi di conformità”. Il post sul blog elenca le numerose app di Office 2016 e 2019 che influenzeranno questa nuova data EOS, insieme ai prodotti server. Le app coinvolte sono: Access (2016-2019), Excel (2016-2019), OneNote (2016), Outlook (2016-2019), PowerPoint (2016-2019), Project (2016-2019), Publisher (2016-2019), Skype for Business (2016-2019), Visio (2016-2019), Word (2016-2019), Exchange Server (2016-2019) e Skype for Business Server (2015-2019).

Microsoft: passare a Office LTSC prima della fine del supporto

Microsoft consiglia alle organizzazioni che hanno queste app installate di optare per abbonamento basato su cloud Microsoft 365 E3. Potrebbe anche capitare che questi gruppi hanno ancora bisogno di mantenere i propri PC disconnessi da Internet e non sono ancora pronti per passare a Microsoft 365. In questo caso l'azienda offre la soluzione Office Long-Term Servicing Channel (LTSC). Tuttavia, la data EOS per Office LTSC 2021 è il 13 ottobre 2026. Ciò significa che i clienti riceveranno poco meno di un anno di supporto aggiuntivo oltre Office 2016 e 2019.

Microsoft ha già annunciato l'intenzione di ritirare completamente l'app Publisher e di rimuoverla dagli abbonamenti Microsoft 365 nell'ottobre 2026. La società ha rivelato che prevede di rilasciare un'anteprima di Office LTSC 2024 per aziende e organizzazioni più avanti nel mese di aprile. Microsoft ha anche intenzione di offrire cinque anni di supporto per le app Office 2024 autonome. Infine, nell’autunno del 2024, l’azienda dovrebbe anche lanciare una versione consumer di Office.