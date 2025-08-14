Offerte portabilità, Kena va veloce: 200 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese. Ecco per chi

Cambiare la propria offerta mobile è ormai una prassi. Nella maggior parte dei casi lo si fa per risparmiare, in altri casi invece per migliorare le caratteristiche dell'offerta senza che questo vada a incidere nel prezzo. Tra le migliori offerte di portabilità del momento segnaliamo la 5,99 Special di Kena Mobile, rivolta ai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.
L'offerta di Kena si compone di 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, più 8 Giga dedicati in roaming nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, al costo di 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratis, così come i primi due mesi di offerta.
Kena Mobile ha l'offerta giusta per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile
Ecco un rapido riepilogo dell'offerta 5,99 Special, disponibile sul sito ufficiale di Kena con tanto di attivazione gratuita. A costo zero anche la SIM e la consegna a casa.
5,99 Special Kena Mobile (per chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile)
- 200 Giga in 5G, velocità fino a 250 Mbps (Kena si appoggia alla rete 5G di TIM, con la massima copertura sul territorio italiano)
- 200 Giga con ricarica automatica attiva, in caso contrario i Giga mensili a disposizione sono 100
- chiamate senza limiti verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia
- 200 SMS al mese
- primi 2 mesi di offerta gratis
- offerta di portabilità, valida solo per porta il proprio numero in Kena dagli operatori Iliad, CoopVoce e Digi Mobile
- il costo dell'offerta è pari a 5,99 euro al mese
L'attuale offerta di portabilità di Kena Mobile, valida per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, terminerà il 31 agosto 2025. L'attivazione avviene direttamente online con una procedura alla portata di tutti e che richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero.