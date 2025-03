Le offerte per l'estate 2025 di Lastminute.com da cogliere al volo

Per tutte le persone che in questi giorni stanno pianificando le vacanze dell'estate 2025, segnaliamo le ultime offerte del sito web di viaggi Lastminute.com, con tanti ottimi pacchetti volo + hotel a prezzo scontato. Tante anche le destinazioni disponibili: dalle Isole Baleari, all'Egitto, passando per Malta, Sardegna, Grecia, Turchia e Caraibi.

Le offerte Lastminute.com per la prossima estate promettono dunque di venire incontro alle esigenze di tutti, dai single alle coppie, fino alle famiglie più numerose. Di seguito vi proponiamo una ricca selezione di proposte, con prezzo, numero di notti, hotel e tipologia di offerta: iniziate a preparare la valigia, non manca poi così tanto all'arrivo della bella stagione.

Una selezione di offerte per l'estate 2025 di Lastminute.com

Iniziamo dalle offerte dedicate alle vacanze estive in coppia, con una selezione di tre destinazioni diverse.

Riviera Maya, Caraibi (Messico) da 1.442 euro a persona per 4 notti dal 20 al 24 agosto presso il Tago Tulum by G Hotels (volo + hotel)

da per dal 20 al 24 agosto presso il Tago Tulum by G Hotels (volo + hotel) Antalya (Turchia) da 591 euro a persona per 5 notti dall'11 al 16 luglio presso il Mediterra Art Hotel Antalya (volo + hotel, colazione inclusa)

da per dall'11 al 16 luglio presso il Mediterra Art Hotel Antalya (volo + hotel, colazione inclusa) Cadice, Andalusia (Spagna) da 791 euro a persona per 5 notti dal 14 al 19 luglio presso il Barcelo Conil Playa (volo + hotel, colazione inclusa)

Quest'altre sono invece alcune delle migliori offerte di viaggio per la prossima estate dedicate alle famiglie. Anche in questo caso evidenzieremo da subito la destinazione scelta, insieme al prezzo a persona, al numero di notti del soggiorno e il nome dell'hotel.

Sharm El Sheikh (Egitto) da 356 euro a persona per 7 notti dal 10 al 17 giugno presso il Dreams Beach Resort (volo + hotel, colazione inclusa)

da per dal 10 al 17 giugno presso il Dreams Beach Resort (volo + hotel, colazione inclusa) Tenerife (Isole Canarie) da 236 euro a persona per 5 notti dal 5 al 10 giugno presso l'Alua Tenerife (volo + hotel, colazione inclusa)

da per dal 5 al 10 giugno presso l'Alua Tenerife (volo + hotel, colazione inclusa) Maldive (Oceano Indiano) da 1.152 euro a persona per 4 notti dall'8 al 12 luglio presso il Cinnamon Dhonveli Maldives (volo + hotel, colazione inclusa)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.