Offerte di volo per febbraio a partire da 5 euro con eDreams

Se per febbraio stai pianificando una vacanza di due o più giorni in una citta italiana o una capitale europea, trovi offerte di volo a prezzo stracciato sulla piattaforma eDreams. Ad esempio, partendo da Milano il 13 febbraio con destinazione la città di Bari, è possibile volare al prezzo scontato di 5 euro per passeggero.

eDreams è un'agenzia di viaggi online con sede a Barcellona, in Spagna, che vanta un'esperienza di oltre 25 anni. Tra le altre cose, propone più di 155 mila rotte di volo, oltre un milione di hotel, 575 compagnie aeree e qualcosa come 40.000 destinazioni in tutto il mondo.

Offerte di volo per il mese di febbraio con eDreams

Ecco alcune delle offerte di volo più interessanti di eDreams per il mese di febbraio.

Città di partenza: Milano

8-9 febbraio Cagliari: 21 euro per passeggero (invece di 23 euro)

13 febbraio Bari: 5 euro per passeggero (invece di 25 euro, 77% di sconto)

(invece di 25 euro, 77% di sconto) 15-18 febbraio Tirana: 23 euro per passeggero (invece di 25 euro)

18-19 febbraio Madrid: 26 euro per passeggero (invece di 47 euro, 42% di sconto)

21-24 febbraio Olbia: 29 euro per passeggero (invece di 32 euro)

27 febbraio-2 marzo Bari: 22 euro per passeggero (invece di 40 euro, 42% di sconto)

26-27 febbraio Napoli: 22 euro per passeggero (invece di 40 euro, 42% di sconto)

Città di partenza: Roma

2-8 febbraio Tirana: 22 euro per passeggero (invece di 38 euro, 39% di sconto)

3 febbraio Londra: 35 euro per passeggero (invece di 36 euro)

5 febbraio Praga: 45 euro per passeggero (invece di 47 euro)

6 febbraio Cagliari: 24 euro per passeggero (invece di 42 euro, 40% di sconto)

6-11 febbraio Catania: 22 euro per passeggero (invece di 40 euro, 42% di sconto)

15-17 febbraio Palermo: 21 euro per passeggero (invece di 40 euro, 45% di sconto)

Per approfittare di queste e altre offerte per il mese di febbraio, potete consultare questa pagina del sito ufficiale eDreams, selezionando la città di partenza desiderata: dopo pochi istanti, la pagina restituirà in automatico le offerte al momento disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.