Offerta Super Fibra WindTre a 24,99 euro al mese con Amazon Prime GRATIS per 1 anno

WindTre rinnova le sue offerte per la Fibra con una proposta eccezionale sia per i nuovi clienti, che per i clienti mobili WindTre. In offerta a 24,99 euro al mese è possibile avere la fibra FTTH ad altissima velocità con 12 mesi di Amazon Prime inclusi, chiamate illimitate e modem WiFi 7 tutto compreso nel prezzo.

Questa offerta è riservata ai nuovi clienti, mentre se sei già cliente mobile WindTre il prezzo scende a partire da 22,99 euro al mese e puoi avere gli stessi vantaggi con GIGA illimitati da attivare sulle tue SIM, insieme al pacchetto Amazon Prime e al modem WiFi 7.

Il modem WiFi 7 è pensato per darti una connettività di ultima generazione, con maggior stabilità e una copertura totale in tutta la casa: potrai connettere fino a 256 dispositivi e controllarlo da remoto tramite l'apposita app per smartphone, con un'assistenza sempre a tua disposizione in caso di guasto.

I GIGA illimitati saranno invece in regalo ogni mese per le tue SIM WindTre e sono subito attivi anche mentre aspetti l'attivazione della Fibra. I GIGA possono essere attivati gratuitamente su 3 SIM compatibili con l'offerta Super Fibra.

L'attivazione, previa verifica della copertura, può essere effettuata interamente online ma puoi anche scegliere di ricevere una chiamata da un operatore che ti fornirà tutte le informazioni del caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.