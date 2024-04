Offerta sui risparmi di ING: Conto Arancio al 5% annuo lordo

Quanti risparmi hai in questo momento? Dove li tieni? Speriamo non fermi in un conto non fruttifero. Se così fosse, ING offre la possibilità di farli crescere con un tasso al 5% annuo lordo per 12 mesi. Il conto deposito in questione si chiama Conto Arancio.

Conto Arancio di ING: 5% annuo lordo fino a 100.000 euro

Questa promozione, valida fino all'11 Maggio 2024, ti permette di ottenere un rendimento davvero interessante sui tuoi depositi. Se hai progetti futuri oppure vuoi investire, ecco un modo intelligente e privo di pericoli a cui affidarti.

Conto Arancio va aperto contestualmente al Conto Corrente Arancio, classico conto online. Ecco tutti i vantaggi che otterrai:

Zero spese : puoi effettuare bonifici SEPA fino a 50.000€ , MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi.

: puoi effettuare bonifici SEPA , MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi. Prelievi a costo contenuto : preleva contante in Italia e in Europa con la carta di debito a soli 0,95€ .

: preleva contante in Italia e in Europa con la carta di debito a soli . Gestione semplice : accredita lo stipendio o la pensione sul conto e automatizza i pagamenti delle bollette per gestire velocemente il tuo denaro.

: accredita lo stipendio o la pensione sul conto e automatizza i pagamenti delle bollette per gestire velocemente il tuo denaro. Bonifici SEPA istantanei : invia bonifici SEPA istantanei a un costo di 2€ , azzerabile in determinate condizioni.

: invia bonifici SEPA istantanei a un costo di , azzerabile in determinate condizioni. Apertura online semplice e veloce: apri il conto in pochi minuti direttamente da casa tua, con firma digitale e diverse opzioni per l'identificazione.

Inoltre, grazie all'app ING e all'area web, potrai gestire il tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, comodamente da smartphone o PC.

L’11 maggio non è così lontano come potresti pensare. Ti consigliamo di aprire entrambi i conti prima possibile. Ti bastano pochi minuti e, dopo aver accreditato lo stipendio o effettuato un bonifico di almeno 1000 euro, otterrai il 5% annuo lordo. Conto Arancio è davvero la soluzione ideale per risparmiare in modo semplice e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.