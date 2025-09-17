Offerta pazzesca: 4 mesi gratuiti di Amazon Music in maniera libera e illimitata

C’è chi usa Amazon Music per rilassarsi dopo una giornata infinita, chi lo accende mentre cucina e chi lo considera l’unico vero alleato per affrontare il traffico delle 8 del mattino. Ma una cosa è certa: Amazon Music non si ferma mai, e le ultimissime uscite sono un concentrato di energia, emozioni e tormentoni estivi!

Quindi, se non hai ancora aggiornato la tua playlist, preparati: provalo gratis per 4 mesi senza obbligo di rinnovo. Ti aspettano hit da ballare in ciabatte, pezzi strappalacrime da cantare sotto la doccia e collaborazioni pazzesche che non ti aspetti.

Tutte le novità su Amazon Music Unlimited

Fabri Fibra - Mentre Los Angeles Brucia: Il nuovo album del rapper italiano, disponibile su Amazon Music Unlimited.

KAROL G - Tropicoqueta: L'album della cantante colombiana, con sonorità reggaeton e pop latino.

Alfa - Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe): La versione estesa del fortunato album di Alfa, con nuovi brani e collaborazioni.

Elodie - Mi ami o mi odi: Il nuovo album della cantante italiana, con brani pop e R&B.

Giorgio Poi - Schegge: Il nuovo album del cantautore italiano, con sonorità indie e alternative.

Salmo - On Fire (feat. Low Kidd): Il nuovo singolo del rapper italiano, con la produzione di Low Kidd.

Rocco Hunt - Ragazzi giù: Il nuovo singolo del rapper italiano, che affronta temi sociali e di attualità.

Carl Brave - Notti brave amarcord: Il nuovo album del cantautore romano, con brani che raccontano la vita notturna della capitale.

Hai presente quando apri Amazon Music e ti propone proprio quella canzone che ti gira in testa da tre giorni? Non è telepatia, ma algoritmi ben fatti. Non hai ancora Amazon Music Unlimited? Puoi provarlo gratis per 4 mesi. Nessun vincolo, solo libertà musicale. E dopo potrai decidere se continuare con l’abbonamento oppure tornare alla versione standard inclusa con Prime.

