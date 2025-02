Offerta 5G senza rimodulazioni a meno di 8€ al mese con spusu

Se si è alla ricerca di un'offerta 5G senza rimodulazioni, segnaliamo che fino al 28 febbraio si può attivare spusu 150XL, con 150 Giga, minuti illimitati, 500 SMS e ulteriori 300 Giga di riserva a 7,89 euro al mese. La tariffa è da considerarsi fissa, non ci saranno cioè rimodulazioni nel corso del tempo.

Marchio europeo di telecomunicazioni, spusu nasce nel 2015 in Austria come operatore di rete mobile virtuale (MVNO). Nel Paese austriaco è il principale operatore MVNO, crescita testimoniata dalla sua espansione anche in altri mercati come quello italiano e britannico: a proposito del mercato italiano, qui spusu si appoggia alla rete nazionale WindTre.

I dettagli dell'offerta 5G senza rimodulazioni di spusu

Con spusu 150 XL 5G si hanno 150 Giga, minuti illimitati e 500 SMS ogni mese, con la possibilità di accumulare fino a 300 Giga nella riserva dati con i Giga e gli SMS non utilizzati. Come spiega l'operatore MVNO austriaco, i Giga della riserva non scadono.

Per quanto riguarda invece il roaming, gli utenti dell'offerta 5G di spusu hanno a disposizione fino a 9,95 Giga in roaming nei Paesi che appartengono all'Unione europea e nel Regno Unito. Oltre ai Giga, si hanno poi 1.000 minuti verso i numeri fissi e mobili in Ue e UK.

Detto questo, insieme ai dati mobile in 5G confermiamo che spusu permette anche di acquistare una eSIM senza costi aggiuntivi: l'attivazione avviene tramite il codice QR che si riceve via e-mail una volta completata la video identificazione.

Da segnalare infine l'innovativo servizio clienti, raggiungibile anche tramite WhatsApp oltre che sui social, via e-mail e telefono.

