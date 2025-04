Offerta Lycamobile: SIM gratuita e 150 GB a un prezzo shock, attivala ora

Se ti guardi intorno tra le varie offerte di telefonia mobile ti rendi conto di due cose: che all’aumentare dei Giga disponibili aumenta il costo dell’abbonamento e, ancora, che per mantenere un prezzo basso e competitivo molti operatori tolgono qualche servizio “aggiuntivo”. Se vuoi il 5G devi rinunciare agli SMS o ai minuti illimitati o viceversa. L’offerta di Lycamobile, attivabile esclusivamente online, si contraddistingue anche per questo: nessuna scelta, tutto compreso con la massima convenienza possibile e a un prezzo bassissimo. Con Lycamobile, infatti, puoi avere 150 GB di traffico in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese.

Nessun abbonamento e due mesi di rinnovo gratis

Passando a Lycamobile non hai costi di attivazione, né per la SIM fisica (che ricevi gratuitamente al tuo indirizzo) né per l’eSIM. Inoltre l’offerta attivabile online prevede due mesi di rinnovo gratuiti così da pagare la prima mensilità solamente tra tre mesi.

In questo periodo si hanno 150 GB di traffico mobile con la velocità e la stabilità del 5G, SMS e minuti illimitati e anche 8 GB di traffico dati per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto sempre a soli 5,99€ al mese. Un costo che, paragonato a quello di altri operatori, consente un risparmio annuo di almeno 50€.

Caratteristica distintiva di Lycamobile è l’assenza di vincoli contrattuali. L’operatore, infatti, non prevede la formula dell’abbonamento, ma quello della prepagata. Così ogni mese si ha la libertà di non ricaricare la scheda e non usufruire del servizio, senza dover effettuare procedure di disdetta o andare incontro a sanzioni e penali di alcun tipo.

Una grande offerta che consente di avere tutto il necessario per chiamare, navigare, guardare video in streaming e utilizzare i servizi digitali. Basandosi sulla rete Vodafone e con una copertura nazionale del 99,8% del territorio, l’offerta di Lycamobile è davvero un’opportunità incredibile di abbattere i costi mensili senza rinunciare a nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.