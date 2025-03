Offerta luce e gas Sorgenia: sconto di benvenuto fino a 150€

Sul sito di Sorgenia è disponibile uno sconto di benvenuto fino a 150 euro per tutti coloro che attivano una fornitura di luce, gas e fibra per la propria abitazione. Lo sconto, valido sulle offerte a prezzo fisso e indicizzato del fornitore energetico italiano, è rateizzato in dodici mensilità a partire dall'attivazione del contratto.

Sorgenia è uno dei più importanti fornitori privati energetici presenti in Italia. Gode di un'esperienza di oltre vent'anni e si distingue dagli altri operatori per il suo modello flessibile di produzione dell'energia e l'attenzione rivolta all'ambiente. Al momento, sono oltre 600.000 i suoi clienti in tutto il territorio italiano.

Con Sorgenia sconto di benvenuto fino a 150 euro

I beneficiari dello sconto di benvenuto fino a 150 euro sono gli utenti che attiveranno un'offerta Next Energy Smart o Next Energy Sunlight di Sorgenia entro il 6 marzo. Questi gli sconti previsti a seconda del contratto scelto.

Next Energy Smart

contratto luce e gas: 30 euro di sconto bolletta (15 euro per ogni fornitura)

contratto luce e gas + fibra: 150 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni fornitura)

Next Energy Sunlight

contratto luce o gas: 15 euro di sconto in bolletta

contratto luce o gas + fibra: 30 euro di sconto in bolletta (15 euro per ogni fornitura)

contratto luce e gas: 80 euro di sconto in bolletta (40 euro per ogni fornitura)

contratto luce e gas + fibra: 150 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni fornitura)

Di seguito invece le tariffe luce e gas valide fino al 6 marzo.

Next Energy Smart (prezzo della materia bloccato per 12 mesi)

Luce

prezzo componente energia per i primi 12 mesi: 0,155 euro/kWh

servizio commerciale: 8 euro al mese

Gas

prezzo componente gas per i primi 12 mesi: 0,58 euro/Smc

servizio commerciale: 8 euro al mese

Next Energy Sunlight (costo dell'energia a prezzo indicizzato)

Luce

prezzo indicizzato luce: PUN Index GME

contributo (fee) 1° anno 0,008 euro/kWh - dal 2° anno 0,03 euro/kWh

servizio commerciale: 6,65 euro al mese

Gas

prezzo indicizzato gas: PSV

contributo (Fee): 1° anno 0,09 euro/Smc - dal 2° anno 0,15 euro/Smc

servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.