Offerta luce e gas: ecco quanto si risparmia con Octopus Fissa 12 Mesi

Se si è alla ricerca di un'offerta luce e gas a prezzo fisso per risparmiare sulla bolletta energetica, segnaliamo che fino al 13 febbraio è disponibile Octopus Fissa 12 Mesi, l'offerta del fornitore Octopus con il costo della materia prima bloccato per 12 mesi. Al termine del primo anno si ha poi la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente in base ai propri consumi e continuare così a risparmiare.

Octopus Energy nasce nel 2016 nel Regno Unito con l'obiettivo di rendere l'energia rinnovabile accessibile al più ampio numero di persone tramite la tecnologia. In meno di 10 anni è diventata la più grande compagnia energetico del Regno Unito ed è presente anche in Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda.

Quanto si risparmia con l'offerta luce e gas di Octopus Fissa 12 Mesi

Entriamo ora più nel dettaglio. Ecco quindi i costi dell'offerta luce e gas a prezzo bloccato di Octopus.

Luce

materia energia: 0,143 euro/kWh

costi di commercializzazione: 108 euro l'anno

Gas

materia energia: 0,54 euro/Smc

costi di commercializzazione: 108 euro l'anno

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus Energy sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese per il trasporto e la gestione del contatore.

Quanto si risparmia dunque con l'offerta di Octopus? Ecco la nostra simulazione, prendendo come esempio una potenza impegnata di 3 kW, un consumo annuo di 2.000 kWh e la residenza nel comune di Milano. Come prezzo lordo complessivo espresso in euro/kWh avremo 0,3349 euro/kWh, che moltiplicati per 2.000 kWh portano a un costo annuo di 669,80 euro, l'equivalente di un costo mensile di 59,73 euro.

Per calcolare il vosto risparmio sarà sufficiente moltiplicare il prezzo lordo 0,3349 euro/kWh per il consumo annuo in kWh, facilmente ricavabile dalle vostre precedenti bollette. Volendo invece semplificare un po' il tutto, già il semplice costo della materia dell'energia, che nel caso specifico di Octopus Fissa 12 Mesi è 0,143 euro/kWh, rappresenta un dato oltremodo indicativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.