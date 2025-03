Luce e Gas a prezzo fisso: le tariffe competitive di Octopus Energy

Octopus Energy si distingue nel panorama energetico per la sua offerta trasparente e sostenibile, garantendo energia 100% rinnovabile e un servizio senza vincoli contrattuali. Tra le opzioni proposte, l'offerta per energia e gas a prezzo bloccato per 12 mesi rappresenta una soluzione ideale per chi desidera protezione dalle fluttuazioni del mercato e una gestione stabile dei costi energetici.

Prezzi bloccati per 12 mesi

L’offerta prevede un prezzo bloccato per dodici mesi, assicurando ai clienti prevedibilità nella spesa e nessuna sorpresa in bolletta. Per la fornitura di energia elettrica, il costo della materia prima è fissato a 0,1474 €/kWh, mentre per il gas il prezzo stabilito è di 0,534 €/Smc. A questi si aggiunge una quota annua di commercializzazione di 96 euro per ciascuna fornitura. Questa struttura tariffaria consente di evitare l’incertezza legata alle variazioni dei prezzi all’ingrosso, offrendo una soluzione particolarmente vantaggiosa in un contesto di volatilità del mercato energetico.

Octopus Fissa 12M: nel dettaglio

Prezzo bloccato per 12 mesi , per una maggiore stabilità nella spesa.

, per una maggiore stabilità nella spesa. Costo della materia prima Luce : 0,1474 €/kWh.

: 0,1474 €/kWh. Costo della materia prima Gas : 0,534 €/Smc.

: 0,534 €/Smc. Quota di commercializzazione : 96 €/anno per ciascuna fornitura.

: 96 €/anno per ciascuna fornitura. Energia 100% rinnovabile , senza impatti sull’ambiente.

, senza impatti sull’ambiente. Nessun vincolo o penale per una maggiore flessibilità contrattuale.

per una maggiore flessibilità contrattuale. Possibilità di modificare la potenza del contatore dopo l’attivazione.

Un servizio affidabile e innovativo

Octopus Energy si impegna a garantire non solo un’offerta competitiva ma anche un’esperienza utente efficiente e affidabile. La semplicità della gestione contrattuale, unita all’assenza di penali o vincoli, consente ai clienti di aderire senza preoccupazioni, con la flessibilità di modificare la potenza del contatore una volta attivata la fornitura. Grazie al suo approccio innovativo e alla qualità del servizio offerto, Octopus Energy ha ottenuto riconoscimenti significativi, posizionandosi tra i migliori operatori del settore.

La sua proposta a prezzo fisso rappresenta una scelta ideale per chi cerca stabilità e trasparenza, con la garanzia di un’energia pulita e sostenibile. Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energy clicca qui.