Offerta limitata: hosting Aruba con WordPress e AI integrata a soli 14,90€

Creare e gestire un sito web non è semplice come si può immaginare, ma esistono tanti strumenti che garantiscono di poterlo fare in maniera eccellente. Spesso il limite di queste soluzioni è che si occupano di un solo aspetto della gestione di un sito web professionale: lo sviluppo, l’ottimizzazione, l’accessibilità, eccetera. Una soluzione decisamente interessante e allo stesso tempo conveniente è quella proposta da Aruba che ha in offerta limitata il piano Hosting WordPress Gestito a partire da 14,90€.

Il valore aggiunto dell’AI e dell’efficienza di Aruba

L’offerta del piano Hosting WordPress Gestito di Aruba è data da diversi elementi. Indubbiamente il prezzo: 14,90 + IVA per un anno è davvero conveniente. Ma c’è di più. Non va trascurata, infatti, l’affidabilità di un hosting, come Aruba, che utilizza 7 Data Center proprietari (di cui 4 in Italia) in grado di garantire prestazioni eccellenti. E poi c’è l’integrazione nativa degli strumenti di intelligenza artificiale.

Questi assistenti intelligenti, infatti, semplificano notevolmente le operazioni che tradizionalmente richiederebbero competenze specializzate o una grande quantità di tempo. L’intelligenza artificiale inclusa nell’hosting di Aruba è in grado di generare articoli, descrizioni prodotto e pagine informative in pochi clic e tramite semplici descrizioni. L’algoritmo produce testi già ottimizzati per la SEO, coerenti con lo stile del brand e capaci di catturare l’attenzione e risultare utili per gli utenti.

Sul fronte tecnico, l'hosting di Aruba garantisce prestazioni eccellenti con server SSD ad alta velocità, certificato SSL gratuito per la sicurezza delle transazioni, backup automatici giornalieri e un pannello di controllo intuitivo per la gestione di ogni aspetto del sito. Il supporto tecnico è disponibile 24/7 e può essere contattato tramite telefono, e-mail o chat live.

Per i professionisti e coloro che vogliono lanciare un progetto digitale, l’offerta di Aruba con il piano Hosting WordPress Gestito è davvero un’opportunità irrinunciabile.

