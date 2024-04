Offerta limitata di PureVPN: 82% di sconto + 4 mesi gratis

PureVPN, uno dei provider VPN più completi e affidabili del panorama attuale, sta proponendo un'offerta limitata davvero allettante: sconto del 82% sul prezzo del tuo abbonamento annuale o biennale, con l'aggiunta di 4 mesi gratuiti del servizio.

PureVPN si distingue dalla concorrenza per la sua dedizione alla sicurezza e alla privacy online degli utenti. Offre infatti una gamma completa di funzionalità che garantiscono una protezione a 360 gradi:

Crittografia di livello militare: i tuoi dati saranno criptati con la tecnologia AES a 256 bit , lo standard più avanzato attualmente disponibile.

i tuoi dati saranno criptati con la tecnologia , lo standard più avanzato attualmente disponibile. Zero log: non conserva alcun registro delle tue attività online, tutelando la tua privacy al massimo livello.

non conserva alcun registro delle tue attività online, tutelando la tua privacy al massimo livello. Protezione da perdite DNS: la tua sicurezza viene ulteriormente rafforzata dalla protezione contro le perdite DNS , che impedisce che la tua vera identità e posizione vengano rivelate.

la tua sicurezza viene ulteriormente rafforzata dalla protezione contro le , che impedisce che la tua vera identità e posizione vengano rivelate. Kill switch: in caso di disconnessione accidentale dal server VPN, il kill switch interrompe automaticamente la tua connessione internet, evitando che i tuoi dati vengano esposti anche per un breve istante.

in caso di disconnessione accidentale dal server VPN, il kill switch la tua connessione internet, evitando che i tuoi dati vengano esposti anche per un breve istante. Accesso a contenuti geo-bloccati: potrai aggirare i blocchi geografici e accedere liberamente a contenuti in streaming, piattaforme social e siti web che risultano inaccessibili nel tuo Paese, come Netflix, Hulu, BBC iPlayer e tanti altri.

Inoltre, con oltre 6.500 server in 78 Paesi del mondo, potrai navigare in internet con la massima velocità e stabilità ovunque ti trovi.

Offerta limitata di PureVPN: sconto dell’85% e 4 mesi gratis

PureVPN è disponibile per tutti i sistemi operativi più diffusi, inclusi Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Potrai così proteggere la tua privacy su tutti i tuoi dispositivi, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

In aggiunta a quanto già detto, ci sono altri motivi per cui dovresti scegliere PureVPN. Ci sono servizi opzionali:

un password manager ("Pure Keeep") per generare e memorizzare password sicure;

("Pure Keeep") per generare e memorizzare password sicure; la crittografia dei file ("PureEncrypt") per proteggere i tuoi dati sensibili e il blocco degli annunci;

("PureEncrypt") per proteggere i tuoi dati sensibili e il blocco degli annunci; il monitoraggio delle minacce in tempo reale ("PurePrivacy") per un'esperienza di navigazione ancora più sicura.

In più, PureVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi puoi provare il servizio senza rischi e richiedere un rimborso completo se non sei soddisfatto. Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta limitata: piano annuale o biennale con l’82% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.