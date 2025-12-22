Offerta Kena di Natale: fino a 200 Giga a 5,99 euro al mese in 5G

Una ventata di convenienza in vista del Natale: Kena Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200 Giga a 5,99 euro al mese. Ma solo per clienti Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri. Ecco tutti i dettagli dell'offerta, disponibile a tempo limitato.

Ecco cosa include l'offerta Kena Mobile

Con Kena Mobile ottieni 200 Giga anziché di 100 attivando il servizio di ricarica automatica. Inclusi nel prezzo anche chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS inclusi. Kena sfrutta la rete TIM, raggiungendo il 99% della popolazione. Il 5G è incluso senza sovrapprezzi e consente di navigare fino a 250 Mbps di velocità.

Attraverso l’app ufficiale Kena Mobile puoi controllare credito, giga e minuti in tempo reale, ricaricare e gestire fino a 7 linee con un solo accesso. L’attivazione è ancora più rapida se scegli la versione eSIM invece della classica SIM fisica: per attivarla, ti bastano lo SPID e un video selfie.

Kena punta sulla libertà totale: nessun vincolo, zero penali e controllo totale sulle spese. Il canone è di soli 5,99 euro al mese, con attivazione una tantum di 4 euro, SIM e consegna gratuite. L’offerta è disponibile online (con dei limiti) ancora per pochi giorni: scopri tutti i dettagli e attiva subito la promozione.

