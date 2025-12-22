Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Offerta Kena di Natale: fino a 200 Giga a 5,99 euro al mese in 5G

A soli 5,99 euro al mese, Kena Mobile offre fino a 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. 5G incluso e SIM gratuita.
Offerta Kena di Natale: fino a 200 Giga a 5,99 euro al mese in 5G
A soli 5,99 euro al mese, Kena Mobile offre fino a 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. 5G incluso e SIM gratuita.
Eleonora Busi
Pubblicato il 22 dic 2025
Link copiato negli appunti

Una ventata di convenienza in vista del Natale: Kena Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200 Giga a 5,99 euro al mese. Ma solo per clienti Iliad, CoopVoce, altri operatori e nuovi numeri. Ecco tutti i dettagli dell'offerta, disponibile a tempo limitato.

Attiva online in pochi minuti

Ecco cosa include l'offerta Kena Mobile

Con Kena Mobile ottieni 200 Giga anziché di 100 attivando il servizio di ricarica automatica. Inclusi nel prezzo anche chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS inclusi. Kena sfrutta la rete TIM, raggiungendo il 99% della popolazione. Il 5G è incluso senza sovrapprezzi e consente di navigare fino a 250 Mbps di velocità.

Attraverso l’app ufficiale Kena Mobile puoi controllare credito, giga e minuti in tempo reale, ricaricare e gestire fino a 7 linee con un solo accesso. L’attivazione è ancora più rapida se scegli la versione eSIM invece della classica SIM fisica: per attivarla, ti bastano lo SPID e un video selfie.

Scopri l’offerta Kena Mobilei

Kena punta sulla libertà totale: nessun vincolo, zero penali e controllo totale sulle spese. Il canone è di soli 5,99 euro al mese, con attivazione una tantum di 4 euro, SIM e consegna gratuite. L’offerta è disponibile online (con dei limiti) ancora per pochi giorni: scopri tutti i dettagli e attiva subito la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Antivirus sempre attivo e VPN: con Avast si naviga in sicurezza e si spende poco
Internet

Antivirus sempre attivo e VPN: con Avast si naviga in sicurezza e si spende poco
Come vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero
Internet

Come vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero
VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo
Internet

VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo
Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero
Internet

Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero