L'offerta di Kena da 4,99€ al mese con 100 Giga sta per scadere

Fino alla mezzanotte di domenica 25 maggio sarà possibile attivare l'offerta da 4,99 euro al mese di Kena Mobile, con 100 Giga su rete 4G TIM, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo di attivazione è pari a 5 euro, mentre la SIM e la sua consegna a casa sono gratuite. Per completare l'acquisto è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Kena e selezionare il pulsante "Acquista Online".

L'ultima offerta di Kena Mobile è valida per i clienti Iliad, Coop, Fastweb e altri MVNO. Della lista fanno parte anche gli utenti che richiedono la portabilità del loro numero da PosteMobile, Lyca Mobile e 1 Mobile. Per l'elenco completo vi rimandiamo al sito ufficiale dell'operatore, raggiungibile tramite il link che segue.

I vantaggi di scegliere Kena

Sono diversi i vantaggi di scegliere Kena, a partire dalla copertura del segnale grazie alla rete TIM. Nello specifico, i clienti dell'offerta da 4,99 euro al mese potranno navigare a una velocità massima fino a 60 Mbps in 4G, con una copertura pari al 99%.

Affidarsi a Kena significa anche scegliere offerte chiare, senza costi nascosti, penali o sorprese di altro tipo, per la massima trasparenza possibile. L'offerta in questione prevede un pagamento una tantum di 5 euro per l'attivazione del servizio, mentre vi confermiamo che sia la SIM che la sua consegna a casa sono a zero spese.

A differenza poi di altri operatori, Kena offre un'app completa per gestire a 360 gradi la propria offerta mobile. Grazie all'applicazione ufficiale, gli utenti avranno modo di gestire una o più linee, monitorare lo stato dell'offerta e ricaricare il proprio credito prima del rinnovo.

L'ultimo vantaggio riguarda l'attivazione istantanea della SIM, grazie all'utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e il riconoscimento video tramite un selfie.

L'offerta scade alle ore 23.59 di domenica 25 maggio.

