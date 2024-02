Offerta imperdibile: Norton Antivirus Plus in sconto del 42%

Stanco di mettere a repentaglio la tua sicurezza online per colpa di virus e malware? Forse è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto. Norton Antivirus Plus sta offrendo un’opportunità davvero imperdibile: sconto del 42% sul pacchetto di protezione.

Grazie a questa offerta, il prezzo del primo anno di abbonamento scende da 34,99 euro a soli 19,99 euro. Ma per quali motivi dovresti optare per questa soluzione?

Uno di questi è la protezione antivirus avanzata, che è in grado di bloccare virus, malware, ransomware e altre minacce online in tempo reale, mettendo al sicuro il tuo dispositivo.

Oltre alla classica protezione, il pacchetto offre un sistema completo che difende i tuoi dati personali e finanziari da phishing, siti web dannosi e keylogger.

Norton Antivirus Plus: funzionalità avanzate per una sicurezza totale

Tra le tante funzionalità, Norton Antivirus Plus possiede un firewall intelligente estremamente efficace, capace di monitorare e controllare il traffico in entrata e in uscita per proteggere il tuo dispositivo dai virus più diffusi.

Il servizio Secure VPN incluso ti consente di navigare in internet in anonimato, così potrai proteggere la tua privacy. Altra funzionalità è il Parental Control, con cui potrai tenere sotto controllo i tuoi figli quando navigano online.

Presente anche l’indispensabile password manager, che mette al sicuro le tue password e le tue credenziali di accesso. Inoltre, gli aggiornamenti automatici assicurano che il tuo dispositivo sia sempre protetto da nuovi malware e virus.

L’antivirus è anche facile da usare grazie all'interfaccia intuitiva del software. Potrai installarlo su diversi dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet.

Non perdere l’opportunità di proteggere il tuo dispositivo e la tua privacy con questa soluzione di casa Norton. L'offerta è valida ancora per poco tempo, quindi ti consigliamo di abbonarti subito cliccando sul bottone sottostante.

