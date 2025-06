Offerta Iliad GIGA 200: 200 GB in 5G e minuti illimitati a soli 9,99€ al mese

Se usi lo smartphone ogni giorno per lavorare, restare in contatto con amici e famiglia o semplicemente per guardare contenuti online, sai bene quanto sia importante avere una connessione veloce, stabile e conveniente.

Con Iliad GIGA 200 hai tutto questo a soli 9,99€ al mese: 200 GB di internet in 5G, minuti e SMS senza limiti. Si tratta di una delle offerte più convenienti presenti in questo momento sul mercato. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Nessuna rimodulazione, zero sorprese: ecco Iliad GIGA 200

Una delle grandi certezze di Iliad è la trasparenza: il prezzo che sottoscrivi oggi resterà invariato per sempre. Niente aumenti, né clausole nascoste. Attivando GIGA 200, accedi a una delle offerte più solide sul mercato, ideale per chi cerca un’alternativa alla linea fissa o ha bisogno di tanti dati sempre a disposizione.

Questa tariffa è pensata per chi lavora fuori casa, viaggia spesso o studia lontano da casa. I 200 GB mensili sono più che sufficienti per navigare, seguire lezioni, vedere serie TV e usare il telefono come hotspot, ovunque ti trovi. Il tutto sfruttando la rete 5G di Iliad, sempre più estesa sul territorio nazionale.

Altri servizi inclusi di Iliad GIGA 200 sono:

Mi richiami

Hotspot

Nessun scatto alla risposta

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Tecnologia VoLTE

Non lasciarti sfuggire questa occasione: GIGA 200 è disponibile a 9,99€ al mese e ti offre un servizio completo, affidabile e senza vincoli. Attivala ora e inizia a sfruttare tutti i vantaggi di questa promo.

