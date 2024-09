Offerta fibra: Aruba va oltre con la nuova promo a 17,69 euro per 6 mesi

Tra le nuove offerte per la fibra, una delle più interessanti è quella proposta da Aruba, società italiana leader nel settore dei servizi di data center e web hosting. Fino al 25 novembre 2024 Aruba Fibra è in offerta a 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, anziché 24,90 euro. Non sono previsti costi di attivazione, anche in caso di migrazione.

Il prezzo di 17,69 euro si riferisce all'offerta fibra base, che include l'indirizzo IPv6 statico, l'assistenza e il supporto via chat 24 ore su 24, più la funzionalità Stop&Go. Grazie a quest'ultima opzione, i clienti possono mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno e non pagarla.

Aruba Fibra in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi

Aruba Fibra propone la vera fibra FTTH (fiber to the home) con velocità in download fino a 10 Gbps e fino a 2,5 Gbps in upload. Qualora la propria zona non sia coperta dalla fibra FTTH, è comunque possibile sfruttare la migliore tecnologia presente. Per questo motivo, il consiglio è di verificare la copertura tramite questa pagina del sito ufficiale di Aruba.

L'offerta ha un vincolo contrattuale della durata di 12 mesi. Questo significa che al termine dei primi 6 mesi in promo a 17,69 euro al mese, sarà necessario restare con Aruba Fibra per altri 6 mesi, al prezzo indicato al momento dell'acquisto (pari a 24,90 euro, ndr).

C'è poi un'altra promozione in corso, stavolta sull'offerta Aruba Fibra All-in, che include chiamate nazionali illimitate e il router Wi-Fi a noleggio. Grazie all'iniziativa, il prezzo da pagare per i primi 6 mesi è 19,89 euro anziché 27,90 euro, e non sono previsti costi di attivazione o migrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.